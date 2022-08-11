Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirime gidileceğini duyurdu.

TRT Haber’in haberine göre ise hükümet, tarım ürünleri ve temel gıda maddelerinde fiyatları düşürmek için yeni formülleri hayata geçirecek. Bu kapsamda, Tarım Kredi marketlerinde indirime gidilecek, kent tarımı modeliyle, ucuz ve taze meyve sebzeye erişim sağlanacak. Temel gıdalar için de yeni destekleme modelleri uygulanacak.

Haberde paylaşılan bilgiler şöyle:

Hükümet, gıda enflasyonunu düşürmek için düğmeye bastı. Hem üretici hem de tüketicilerin mağduriyetini önleyecek düzenlemelere gidilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, başta et ürünleri olmak üzere Tarım Kredi marketlerinin etiketlerinde indirime gidilecek.

Tarım Kredi kooperatiflerinin Türkiye genelinde 1300 civarında şubesi bulunuyor. Bu indirimlerle, piyasada fahiş fiyatların önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Büyükşehirlerde tarıma uygun alanlar geliştirilecek

Daha ucuz ve taze meyve sebze için “kent tarımı” modeli hayata geçirilecek. Özellikle büyükşehirlerde tarıma uygun alanlar geliştirilecek.

Böylelikle şehirler arası uzun mesafelerden kaynaklanan lojistik maliyetleri düşürülecek, ürün kayıpları önlenecek, istihdam artışı sağlanacak.

Temel gıdalar için yeni destekleme modelleri