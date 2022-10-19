16 şehirde 73 restorana sahip olan Dürümle, hem yurtiçinde hem yurtdışında büyümeye hazırlanıyor.

Özel sermaye fonlarından Mediterra Capital’den yatırım alan ve bu yıl sonunda 600 milyon TL ciro hedefleyen Dürümle, yılda yaklaşık 50 restoran açmayı planlıyor.

Ankara’da bundan dört yıl önce kurulan ve aylık ortalama 1 milyon kişinin dürüm yemek için uğradığı Dürümle, dev bir restoran zinciri olma hedefiyle yatırım atağına geçti.

Özel sermaye fonlarından Mediterra Capital’den yatırım alarak büyümesine hız katan ve 600 milyon TL ciroya koşan Dürümle, yıllık 40-50 restoran açarak en büyükler arasında yerini almayı planlıyor.

Marka, restoranları kendi açıyor ve kısa zamanda Trabzon, Samsun ve Muğla’ya da girmek üzere çalışıyor.

Şu an 16 şehirde, 73 restoran ile hizmet verdiklerini aktaran Dürümle CEO’su Fatih Özçanak, “Yılda 40-50 yeni restoran açarak beş yıl içerisinde Türkiye’nin lider zincir restoran markası olmayı planlıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.