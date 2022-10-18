Dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarlarından “Sial Paris 2022”, Fransa’nın başkenti Paris’te salgın sonrası ilk kez kapılarını açtı. Türkiye, 350 firma ile genel sıralama olarak adlandırılan milli ve bireysel katılımcı sayısı ile metrekare toplamında İtalya ve İspanya’nın ardından 3’üncü büyük yabancı katılımcı ülke olarak açıklandı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, sektörün 2021’den 2022’ye geçerken yüzde 32’lik büyüme gösterdiğini, bu yılın ilk dokuz ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Birçok ülkeden 200 bine yakın ziyaretçisi ve 7 bine yakın katılımcısı ile dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri olan Sial Paris Fuarı, bu yıl 15 Ekim’de kapılarını açtı. Fuar, 19 Ekim 2022’ye kadar sürecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) olarak Türkiye’den son 16 yıldır düzenli olarak fuara katılım sağladıklarını söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, pandemiden sonra düzenlenen ilk fuar olduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye’den, 350 firma ile Sial Paris Fuarı’na şimdiye kadar en büyük katılımın gerçekleştiğini söyleyen Taycı, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurguladı. Gıdanın her çeşidinin olduğunu, dünyanın hemen her ülkesinden katılım sağlandığını belirten Taycı, dünyada genel gıda üzerine düzenlenen iki en büyük fuardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

HER YIL YÜZDE 30 BÜYÜME

Bu yıl 13 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla tutturacaklarını vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “2021’den 2022’ye geçerken sektörümüz yüzde 32’lik büyüme gösterdi. 2022 yılının, dokuzuncu ayı itibarıyla değerlendirdiğimizde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik büyüme gösteriyoruz. Son 2 yılın ortalamasını aldığımız zaman, her yıl yüzde 30 büyüyen bir sektörüz. İthalatımızı, ihracata oran bazında değerlendirdiğimizde Türkiye’nin en fazla katma değer yaratan ürün grubuna sahip birliğiz diyebilirim. En temel ürün tarım olduğu için ülkenin tarımından faydalanıyoruz.” dedi.