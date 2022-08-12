Son haber… Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.
Ayrıntılar geliyor
Son haber… Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.
Ayrıntılar geliyor
Johnson & Johnson (J&J), talk bazlı bebek pudrasını gelecek yıldan itibaren dünya çapında yapmayı ve satmayı bırakacak. Duyuru, sağlık devinin...Daha fazla oku
Johnson & Johnson (J&J), talk bazlı bebek pudrasını gelecek yıldan itibaren dünya çapında yapmayı ve satmayı bırakacak. Duyuru, sağlık devinin...
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti....
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Ülkede belirsizliklere ve tartışmalara yol açan planın ilk gününde, uygulamada aksaklıklar...
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 azalışla 211 milyar dolar oldu. ABD Hazine...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın