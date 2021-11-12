İstanbul’da ekmeğe getirilen yüzde 25’lik zam resmileşti. İTO’ya bağlı tüm fırınlarda bugünden itibaren 230 gramlık ekmek 2,5 liradan satılacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekmeğe getirilen zammı onayladı.

230 gramlık ekmek eylülden itibaren bazı ilçelerde 2,5 liradan satılmaya başlanmıştı.

Yüzde 25’lik fiyat artış İTO’nun dün akşam yapılan meclis toplantısında onaylandı. Böylece İstanbul’da ekmeğe gelen zam resmileşmiş oldu.

Bugünden itibaren İTO’ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği, 2,5 liradan satacak.