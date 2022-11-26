Pandemi döneminde ‘evde kendi baristan ol’ kavramı ortaya çıktı. Şimdilerde ise kahve zincirleri ve cafe’lerdeki fiyat artışları, tüketicileri evde kahve yapmaya daha da yönlendirmiş durumda. Markaların farklı kahve makinelerine olan ilgisi artarken pazardaki rekabet de kızışıyor.

13-26 Kasım 2022 tarihli sayıdan

Pandeminin başında özellikle evde tüketimin artmasıyla kahve makinelerine büyük bir ilgi oldu. Taze ve farklı kahve çeşitleri evlere taşındı. 2022’de Ulusal Kahve Derneği (NCA) tarafından yapılan bir araştırma, kahve içenlerin yüzde 84’ünün evde kahve yaptığı sonucuna ulaştı.

Bir önceki yıla oranla evde kahve yapma oranında yüzde 4’lük bir artışa işaret eden araştırma, kahve makineleri pazarındaki yükselişin evlerle ilgili bölümü için referans teşkil ediyor. Öte yandan ‘evde kendi baristan ol’ kavramının ön plana çıkmasında kuşkusuz, son günlerde kahve zincirlerinden cafe’lere kadar pek çok mekanda kahve fiyatlarının da etkisi var.

Nitelikli kahve tüketiminin artmasına ve daha fazla insanın kahve lezzeti konusunda seçici ve zevk sahibi olmaya başlaması Türkiye’de kahveye ilgiyi artırıyor ve giderek daha fazla insan evinde makineyle kahve yapmaya yöneliyor. Türkiye’de son 10 yılda kişi başı kahve tüketiminin 350 gramdan 1 kg’nin üzerine çıkmış bulunuyor.

ÜÇ MARKADAN BİRİ OLDU

Pazardaki markaların ürün çeşitliliği de artıyor. Örne-gin, Arzum’un OKKA ailesinde birçok ürün bulunuyor. Marka bünyesinde; kahvesini sütlü içmek isteyenler için en son geliştirilen inovatif ürün Arzum OKKA Rich Spin M’in yanı sıra, Arzum OKKA, OKKA Minio, Minio Pro, Minio Jet, Minio Duo, Grandio Duo, Grandio Touch da OKKA çatısı altında yer alıyor.

Markanın elektrikli cezvesi Mırra da ilgi gören ürünler arasında. Farklı renk seçeneklerine sahip toplam dokuz çeşit kahve makineleri bulunduğunu belirten Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray, pandemi döneminde işlerine evden devam eden tüketicilerin ofis alışkanlıklarını da eve taşıdığını, zaten yükselişte olan kahve makinelerine olan ilginin bu dönemde daha da arttığını söylüyor.

Arzum olarak 2021’de Türk kahve makinesi pazarında ilk üç markadan biri olduklarını belirten Giray, “Bu alışkanlığın hayatın büyük oranda normale döndüğü günümüzde de devam ettiğini söyleyebilirim” diyor.

PREMIUM ÜRÜN SATIŞI ARTTI

Arçelik de uzun yıllardır kahveyi Türk kahvesi, espresso, filtre kahve ve kahve öğütücü gibi tüm kategorileri ile sahiplenen markalardan biri. Hem ev tipi hem de horeca kanalına özel farklı ürün çözümleri ile pazarı şekillendiren Arçelik bünyesinde; tekli ve çiftli modellerin, renk alternatifleri ile 13 Türk kahvesi makinesi, üç espresso makinesi, üç filtre kahve makinesi ve bir de kahve öğütücü olmak üzere toplamda 20 model ürünü bulunuyor.

Müşterilerin seçim yaparken ürünlerin pişirme kapasitelerine de dikkat ettiğini söyleyen Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Müşteriler iyi tasarım ve iyi teknolojiye yatırım yapmaya hazırlar. Pazarda premium ürünlerin satışların arttığını görüyoruz” diyor.

Pazardaki trendlere paralel olarak, Türk kahvesi dışındaki kahve makinesi yatırımlarına da devam ettiklerini dile getiren Tüfekçi, şunları anlatıyor: “Giriş seviyesi ürünlerde 999 TL’den başlayarak, üst segment ürünlerde 13 bin 499 TL’ye kadar giden farklı tiplerde ve farklı fiyat segmentlerinde ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz.

Filtre kahve makinesi pazarında, pazar payımızı geçen yıla göre artırarak büyümeye devam ediyoruz. Espresso makinesi kategorisinde ise 2021 sonu itibarıyla Arçelik ve Beko markalarımız ile ürün gamımızı tamamladık.”

ESPRESSO PAZARI BÜYÜYOR

Philips, Türkiye’de son yıllarda büyüyen espresso makineleri pazarının da en büyük oyuncularından biri. Tüketicilerin farklı kahve çeşitlerine olan talebinin espresso makinelerinde muazzam bir dönüşüm sağladığını söyleyen Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Esin Cephanecigil, ürünleriyle tüketicilere latteden capuccinoya, ristrettodan macchiatoya kadar uzanan kahve yapma imkanı sunduklarını belirtiyor.

Özellikle tam otomatik espresso makinelerinde lider marka olduklarına değinen Cephanecigil, “GFK Şubat 2022 pazar datasına göre Philips tam otomatik espresso makinesi kategorisinde adet ve ciro lideri marka. Espresso kategorimizde tüketicilerimizin evde kendi baristaları olmalarına imkân verecek dokuz çeşit ürünümüz bulunuyor. Philips LatteGo 5400 serimiz ile tüketicilerimize 12 çeşit kahve deneyimi sunabiliyoruz” diye ekliyor.

İKİ TÜRE İLGİ YOĞUN

Gold Master’ın ise bünyesinde sekiz çeşit kahve makinesi bulunuyor. Şu anda Türk kahvesi makineleri ve filtre kahve makinelerinin daha çok ilgi çektiğini ifade eden Gold Master CEO’su Sinan Bora, “Ama yavaş yavaş farklı türde kahve makineleri ilgi görmeye başladı.

Özellikle espresso, cappuccino gibi. Pandemide kahve makinesi satışlarımız yüzde 40-50 civarında artmıştı, normalleşme ile birlikte ise satışlarımız biraz yavaşladı” diye konuşuyor.

Her ne kadar kahve zincirleri, insanların sosyalleşmek için kullandıkları yerler olsa da kahve fiyatlarının çok yükselmesi ve insanların satın alma gücünün düşmesi sebebiyle evlerde kahve makinesi kullanım oranlarının arttığını söyleyen Bora, “Bizim kahve makinesi fiyatlarımız yaklaşık 499 TL’den başlıyor. Bu kategorideki pazar payımızın ise yaklaşık olarak yüzde 7 olduğunu tahmin ediyoruz” diye ekliyor.

YENİ YILDA HEDEF BÜYÜTTÜ

Russell Hobbs markasının ise 16 farklı seride 29 farklı kahve makinesi bulunuyor. Yeni sezonla birlikte üç farklı seride yedi farklı kahve makinesini daha kahve severler ile buluşturmaya hazırlanan markanın, kahve segmentinde tasarımıyla öne çıkan retro serisi ve fiyatıyla daha çok kitleye erişen Textures serisi daha çok tercih ediliyor.

Pandemiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi küçük ev aletlerinde özellikle de kahve makinelerinin satışlarında güçlü bir ivmelenme yaşadığını vurgulayan Russell Hobbs Pazarlama Müdürü Cemil Durgun, bu kategoride satışlarında önceki yıllara göre yüzde 25 civarında artış olduğunu söylüyor. Yeni yılda bu oranın üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Durgun, şöyle devam ediyor: “Kahve zincirleri ile aslında birbirimizi besliyoruz.

Çünkü kahve kültürünün gelişmesi, evde ya da ofiste kahve tüketimini de artıran bir etken. Kahve zincirlerindeki fiyatlar artışlarının ise son dönemde alım gücünün giderek düşmesi nedeniyle bizim satışlarımıza olumlu olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Kahve makinelerimizin güncel fiyatları 2 bin TL civarından başlıyor. Makinenin ilave özelliklerine göre de yükseliyor.”

GÜVENÇ USTA COFFEE MANİFESTO KURUCU ORTAĞI “KİŞİ BAŞI TÜKETİM 1 KG ÜZERİNE ÇIKTI”

“Dünyada her gün 3 milyar fincan kahve içiliyor. Türkiye’de ise kişi başı yıllık tüketim 1 kilogramın üzerine çıktı. Kahve sektörü sosyalleşme isteğiyle birlikte Türkiye’de 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’de kahve sektörünün büyüklüğünün 3 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor.

Üçüncü nesil kahve üreticileri ile birlikte artık her geçen gün daha fazla seçenek ortaya çıkıyor. Son dönemde en çok çikolata, karamel ve kabuklu yemiş tat notalarına sahip çekirdeklerin tercih edildiğini görüyoruz. İkinci sırayı ise daha meyvemsi tatların önde olduğu Afrika bölgesi çekirdekleri alıyor. Kahve artık yalnızca bir tüketim maddesi değil, bir gastronomik kimlik.”

ALPER SALES MACHİNE KURUCUSU “SEKTÖRDE TİCARET HACMİ BÜYÜYOR”

“Kahve festivallerine yoğun ilgi var. Adına ‘festival’ desek de arka planda gözükmeyen ciddi bir ticaret hacmi var. 2021’de katılımcılarımızın yüzde 10’u yabancıydı. Bu yaklaşık 4 bin kişiye denk geliyor. Katılımcılarımız özellikle Balkanlar, Doğu Avrupa, Baltık Denizi ülkeleri ve Ortadoğu’dan da inanılmaz fazla bir talep var.

Çünkü İstanbul özellikle nitelikle kahve tarafında kavurmahanelerle inanılmaz iyi kahve işlemeye başladı. Türkiye’de ihracat fırsatları var, çok iyi kahve markaları oluştu. Franchise’lar arttı ve franchise tarafında da çok güçlü markalar var. Öte yandan kahve ve kahve makineleri tarafında da çok güçlü distribütörlükler var. Bu distribütörlüklerin olmadığı ülkeler de ihtiyacı olan tüm malzemeleri, teknik ihtiyaçlarını Türkiye’den edinmeye başladı.”