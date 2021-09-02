Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, son 2 aydır yaşanan düşüşün ardından şeker, buğday ve palmiye yağındaki güçlü taleple ağustosta yeniden yükselişe geçtiğini duyurdu.

FAO’dan yapılan açıklamaya göre, yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, geçen ay ortalama 127,4 puanla temmuza göre yüzde 3,1 artış gösterdi. Ağustos 2020’ye göre ise artış yüzde 32,9 oldu.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, yüzde 8,8 artan buğday fiyatlarının etkisiyle aylık bazda yüzde 4,3 arttı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, uluslararası palmiye yağı fiyatlarındaki endişeler ve Malezya’da stoklardaki büyük erime nedeniyle tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Ağustos ayında endeksteki artış yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

Şeker Fiyat Endeksi de dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Brezilya’da yaşanan don olayı nedeniyle temmuz ayına göre yüzde 9,6 yükseldi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, temmuz ayına göre marjinal bir düşüş kaydederken, Et Fiyat Endeksi’nde aylık bazda az artış, yıllık bazda da yüzde 22 yükseliş yaşandı.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu’nu da yayımladı. Rapora göre, 2021’de küresel tahıl üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artması bekleniyor.

Dünya buğday üretiminin, Kuzey Amerika’daki uzun süreli kuraklık koşullarının olumsuz etkisinin yanı sıra Kazakistan ve Rusya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl yüzde 0,7 azalarak 769,5 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.