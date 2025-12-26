ARA
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığı açısından risk taşıyan marka ve ürünlere ilişkin listesini güncellemeyi sürdürüyor. Son yapılan güncellemeyle listeye pekmez, kaymak, bal gibi ürünler de eklendi. Ayrıca, bir markaya ait lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildi.


Lahmacunda sakatat, köftede kanatlı... Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürürken, riskli marka ve ürünler listesinde yeni güncellemeye gitti. Son çalışmada pekmez, kaymak, baharat ve bal gibi ürünler listeye dahil edilirken, bir markaya ait lahmacun harcında sakatat, köftede de kanatlı eti tespit edildi.

İşte 25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklenen gıdalar ve nedenleri...

1 Pekmezde şeker ilavesi tespiti

Pekmezde şeker ilavesi tespiti
HANAY TİCARET-ÜRYANİ CEYLANPEKMEZŞeker İlavesi Tespiti
GENÇADA GIDA LİMİTED ŞİRKETİMANDA KAYMAK 280 Gİnek Sütü Tespiti
KARADENİZ GURME ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-KARADENİZ MANDIRATEREYAĞI 1000 GSüt Yağı Harici Yağ Tespiti
LOKMAN MERMERTAŞNEHİR YOĞURTNişasta Tespiti
TOSUN KÖFTE ET ÜRÜNLERİ BESİCİLİK GIDA İNŞAAT EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.ÜRETİM ALANINDAN ALINAN %100 PİLİÇ ETİ OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTEMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

2 Lahmacun harcında sakatat

Lahmacun harcında sakatat
ELİF YEMEK HİZMETLERİ-GÜLİZAR KOŞMAZDANA KÖFTE (PİŞMİŞ)Kanatlı Eti Tespiti
GAZİANTEP BİLOCAN KEBAP PİDE DÖNER LAHMACUN-ÜLKÜ BARAZİÇİĞ KIYMALI LAHMACUN İÇ HARCI (DÖKME)Kanatlı Eti Tespiti,

Sakatat (Kalp) Tespiti
HACIOĞLU KASAP-ŞERİF DUMANKASAP KÖFTE (DÖKME)Kanatlı Eti Tespiti
GÜLER ETLİEKMEK VE DÖNER SALONU-MEHMET GÜLERLAHMACUN İÇ HARCI( DANA ETİ)Kanatlı Eti Tespiti,

Sakatat (Taşlık) Tespiti
GÜLER ETLİEKMEK VE DÖNER SALONU-MEHMET GÜLERETLİEKMEK İÇ HARCIKanatlı Eti Tespiti,

Sakatat (Taşlık) Tespiti

3 Sumakta gıda boyt

Sumakta gıda boyt
ÖZDEN DEĞİRMENCİSUMAKGıda Boyası Tespiti
ERKAN EGEMEN BAHARATLARI-ERKAN ÇOBANPUL BİBERDomates Tespiti,

Taklit/Tağşiş Gösteren Nişasta Tespiti
DEFNE BAHARAT-EYÜP ILGAZKEKİKYabancı Madde Tespiti
BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti

4 Balda taklit veya tağşiş tespiti

Balda taklit veya tağşiş tespiti
BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
PETEK GLOBAL ARICILIK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME YONCA ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKATEMEL PETEKLİ SÜZME BAL-700 GTaklit veya Tağşiş Tespiti
AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKATEMEL PETEKLİ SÜZME BAL-220 GTaklit veya Tağşiş Tespiti
AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKATEMEL PETEKLİ SÜZME BAL-385 GTaklit veya Tağşiş Tespiti
MERTER BAL TAHİN GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALI (DÖKME)Taklit veya Tağşiş Tespiti
ECRİN GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALTaklit veya Tağşiş Tespiti
HONEYCİ İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
PETEKÇİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİSÜZME ÇİÇEK BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
AĞAÇCI TİCARET-HÜSEYİN AĞAÇCISÜZME SALGI BALITaklit veya Tağşiş Tespiti
HANAY TİCARET-ÜRYANİ CEYLANBALTaklit veya Tağşiş Tespiti
