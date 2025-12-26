Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürürken, riskli marka ve ürünler listesinde yeni güncellemeye gitti. Son çalışmada pekmez, kaymak, baharat ve bal gibi ürünler listeye dahil edilirken, bir markaya ait lahmacun harcında sakatat, köftede de kanatlı eti tespit edildi.

İşte 25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklenen gıdalar ve nedenleri...