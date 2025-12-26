Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürürken, riskli marka ve ürünler listesinde yeni güncellemeye gitti. Son çalışmada pekmez, kaymak, baharat ve bal gibi ürünler listeye dahil edilirken, bir markaya ait lahmacun harcında sakatat, köftede de kanatlı eti tespit edildi.
İşte 25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklenen gıdalar ve nedenleri...
1 Pekmezde şeker ilavesi tespiti
|HANAY TİCARET-ÜRYANİ CEYLAN
|PEKMEZ
|Şeker İlavesi Tespiti
|GENÇADA GIDA LİMİTED ŞİRKETİ
|MANDA KAYMAK 280 G
|İnek Sütü Tespiti
|KARADENİZ GURME ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-KARADENİZ MANDIRA
|TEREYAĞI 1000 G
|Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
|LOKMAN MERMERTAŞ
|NEHİR YOĞURT
|Nişasta Tespiti
|TOSUN KÖFTE ET ÜRÜNLERİ BESİCİLİK GIDA İNŞAAT EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|ÜRETİM ALANINDAN ALINAN %100 PİLİÇ ETİ OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTE
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
2 Lahmacun harcında sakatat
|ELİF YEMEK HİZMETLERİ-GÜLİZAR KOŞMAZ
|DANA KÖFTE (PİŞMİŞ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|GAZİANTEP BİLOCAN KEBAP PİDE DÖNER LAHMACUN-ÜLKÜ BARAZİ
|ÇİĞ KIYMALI LAHMACUN İÇ HARCI (DÖKME)
|Kanatlı Eti Tespiti,
Sakatat (Kalp) Tespiti
|HACIOĞLU KASAP-ŞERİF DUMAN
|KASAP KÖFTE (DÖKME)
|Kanatlı Eti Tespiti
|GÜLER ETLİEKMEK VE DÖNER SALONU-MEHMET GÜLER
|LAHMACUN İÇ HARCI( DANA ETİ)
|Kanatlı Eti Tespiti,
Sakatat (Taşlık) Tespiti
|GÜLER ETLİEKMEK VE DÖNER SALONU-MEHMET GÜLER
|ETLİEKMEK İÇ HARCI
|Kanatlı Eti Tespiti,
Sakatat (Taşlık) Tespiti
3 Sumakta gıda boyt
|ÖZDEN DEĞİRMENCİ
|SUMAK
|Gıda Boyası Tespiti
|ERKAN EGEMEN BAHARATLARI-ERKAN ÇOBAN
|PUL BİBER
|Domates Tespiti,
Taklit/Tağşiş Gösteren Nişasta Tespiti
|DEFNE BAHARAT-EYÜP ILGAZ
|KEKİK
|Yabancı Madde Tespiti
|BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
4 Balda taklit veya tağşiş tespiti
|BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|PETEK GLOBAL ARICILIK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME YONCA ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKA
|TEMEL PETEKLİ SÜZME BAL-700 G
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKA
|TEMEL PETEKLİ SÜZME BAL-220 G
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKA
|TEMEL PETEKLİ SÜZME BAL-385 G
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|MERTER BAL TAHİN GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI (DÖKME)
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|ECRİN GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BAL
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|HONEYCİ İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|PETEKÇİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SÜZME ÇİÇEK BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|AĞAÇCI TİCARET-HÜSEYİN AĞAÇCI
|SÜZME SALGI BALI
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|HANAY TİCARET-ÜRYANİ CEYLAN
|BAL
|Taklit veya Tağşiş Tespiti