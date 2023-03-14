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Ramazanda kırmızı ette arz sıkıntısı yaşanır mı?

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ramazan ayı öncesi kırmızı et arzında bir sıkıntı görünmediğini belirterek, "Ramazanda arz sıkıntısı olmamasına rağmen fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara karşı da önlem alınması gerekiyor." dedi.

14 Mart 2023 | 11:17
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Ramazanda kırmızı ette arz sıkıntısı yaşanır mı?

Çelik, AA muhabirine, ramazan öncesi kırmızı et tüketimi ve fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçilerin bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan üretime de devam etme uğraşında olduklarını ifade eden Çelik, yetiştiricilerin üretimi aksatmamak için çabaladıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye'de kırmızı et üretiminin 2021'de yaklaşık 2 milyon ton civarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, bu üretimde küçükbaş hayvancılığın payının yüzde 25 civarında olduğunu bildirdi.

Ülkenin hayvan varlığında geçen yıl bir miktar azalma olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Geçen yıl girdi maliyetlerinde yüzde 100'den fazla artış gözlendi. Yaklaşan ramazan ayı öncesi yaptığımız değerlendirmelerde kırmızı et arzında bir sıkıntı görmüyoruz. Ramazanda tüketim bir miktar artar. Fiyatlarda bu dönemde ramazandan bağımsız bir artış gerçekleşti. Ramazan ayında hemen her ürüne zam yapan fırsatçılar var. Ramazanda arz sıkıntısı olmamasına rağmen fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara karşı da önlem alınması gerekiyor."

"Et fiyatlarını artıranlar tedarikçiler, aracılar ve fırsatçılar"

Kırmızı et fiyatlarının artışında yetiştiricilerin bir etkisi olmadığını vurgulayan Çelik, "Yetiştirdiği üründen kazanç sağlaması gereken yetiştiricilerimizin ayakta zor durabildiklerini ve yeterli geliri elde edemediklerini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla et fiyatlarını artıranlar tedarikçiler, aracılar ve fırsatçılardır. Bunlar yetiştiricilerimizin emeklerini ranta çevirirken tüketicileri de mağdur etmektedirler." ifadelerini kullandı.

Fırsatçıların depremi de bahane ettiklerini belirten Çelik, afetin kırmızı et fiyatlarının artışına bir gerekçe gösterilemeyeceğini dile getirdi.

"Kırmızı ette fiyat istikrarı için küçükbaş hayvancılık geliştirilmeli"

Çelik, bu süreçte çarenin küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son 50-60 yıldan bugünlere gelindiğinde mera alanlarımızın azaldığı, otlatma kapasitesinin düştüğü, plansız, aşırı ve erken otlatma nedeniyle bozulduğu bir gerçektir. Diğer bir gerçek ise yıllardır kırmızı et açığının kapatılmasında sığır yetiştiriciliğinin öne çıkarılmasıdır. 2006'ya gelininceye kadar koyun keçi yetiştiriciliği ihmal edilmiştir. Ülkemizde tarım işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük aile işletmeleridir. Her şartta ve tarımın her alanında üretime devam eder ama şirketler bir kısım desteklerden faydalanmak ve yüksek karlar elde etmeyi hedefler. Kar etmediği sektörden çekilir ve aldığı desteklerle kurulan tesisler de atıl hale gelir. Bu bakımdan küçük aile işletmelerinin sektörümüzün omurgası olduğunu ve desteklerden mahrum bırakılamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Kırmızı ette fiyat istikrarı için küçükbaş hayvancılık geliştirilmeli."

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