ARA
Bist 100
5362,1
-2,92%
Bist 100
Dolar/TL
18,764
0,1286%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9162
0,1213%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0614
0,0986%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1114,54
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

05 Ocak 2023 | 11:21
0
Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda şirketine soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Nestle Türkiye için ayrı bir soruşturma daha açıldı

Bu arada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma da tamamlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1114,54 0%
  • ALTIN ONS 1847,62 -0,42%
  • BIST 100 5362,1 -2,92%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,764 0,1286%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9162 0,1213%
  • EURO/USD 1,0614 0,0986%
  • INGILIZ STERLINI 1,20285 0%
  • JAPON YENI 132,497 -0,143%
  • KANADA DOLARI 1,35031 0,15428%
  • RUS RUBLESI 72,646 -0,143%
Günün En Çok Okunanları
Orta gelirliye konut projesinde ayrıntılar açıklandı
Dünyanın en büyük kripto para madenlerinden: İşte içeriden fotoğraflar
'Zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Memur ve emeklinin zam oranı yükseldi
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL