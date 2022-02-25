Ukrayna- Rusya savaşı ticareti etkilemeye başladı. Türk hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü Ukrayna – Rusya savaşından dolayı hem ihracat hem de ithalat da alternatif pazarlara yönelmeye başladı. İHBİR Başkan Adayı ve Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Ukrayna – Rusya savaşı bizleri ihracat ve ithalat noktasında olumsuz etkiliyor. Ancak sektör olarak bütün kriz anlarına hazırız. Alternatif pazarlarımızla işlerimize devam edeceğiz” dedi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün ihracat ve ithalat pazarlarından Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler sektörü de etkilemeye başladı. İHBİR Başkan Adayı ve Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, bu durumun bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini belirterek sektör olarak her duruma karşı önlemlerini de aldıklarını vurguladı.

“İHRACATTA YÜKLEME SIKINTISI YAŞANIYOR”

Sektörün son durumunu değerlendirmeye devam eden Taycı, “Ukrayna’dan yoğun miktarda buğday ve ayçiçeği ithal ediyoruz. Özellikle yağ üretiminde ayçiçeğini kullanıyoruz. Buğday ithalatına alternatif pazarlarımız Kanada, Meksika ve Avustralya. Ayçiçeğinde ise alternatif pazarlarımız Doğu Avrupa Ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya.

İhracat noktasında Rusya pazarı ile herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ukrayna’da ise yükleme sorunları yaşanıyor. Sevkiyat şu anda durmuş pozisyonda. Umarım bu durum bir an önce geçer, her şeyden önce insan sağlığı birinci önceliğimiz.” dedi.

Taycı ayrıca sektör olarak ihracatta iki pazarın da alternatiflerini belirlediklerini ve bu bölgelere yönelik çalışmalar düzenlediklerini vurguladı.