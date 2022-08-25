Sağlığa ve beslenmeye verilen değerin giderek artması sağlıklı atıştırmalıklar sektörünü de büyütüyor. Glutensiz ürünlerden vegan atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan şirketler, markalarını hızla büyütüyor. Bu markaların büyük bir kısmı ihracat hamlesine de hazırlanıyor. Covid-19 ile sağlığa ve beslenmeye verilen değer giderek artıyor.

Birçok kişinin sağlık ve iyilik hallerine daha fazla odaklanmasıyla yemek ve sağlık kültürü yeniden şekilleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, 2021 yılında tüketicilerin sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları yüzde 55 oranında büyüdü.

Bu büyümenin yüzde 42’sini sağlıklı yiyecek ve içecek segmenti oluşturuyor. 2022 yılında 259 milyar dolara ulaşan bu endüstrinin 2026 yılına kadar 437 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye’deki büyüme beklentisi de yine 6-7 yıl içerisinde 30 milyar dolarlık bir pazara ulaşması yönünde. Yüksek doyurucu özelliği ile sağlıklı ürünler sektörü Türkiye’de yaklaşık 55 milyar TL’lik bir hacme sahip.

Tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar bu hacmin yüzde 13,46’sını oluştururken, bağırsak sağlığı ve bitki bazlı alternatif ürünlere olan ilgi de her geçen gün artıyor.

Glütensiz ürünler pazarı ise özellikle kahvaltılık tahılların önderliğinde fonksiyonel içeceklerle beraber büyümeye devam ediyor.

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