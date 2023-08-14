Şekere 3 ayda 9. zam

14 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan fiyat artışlarından şeker de etkilendi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına Mayıs ayından bu yana 9 kez zam yaptı.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Türkşeker tarafından 8 Mayıs'ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos'ta 24 TL'ye çıktı. Türkşeker, önceki yıllarda tek seferde yaptığı zamları son dönemde haftalara yayarak ufak ufak yapmaya başladı. 8 Mayıs'ta 18,5 TL olan KDV hariç toz şeker fiyatı 16 Mayıs'ta yüzde 1 zamlanarak 18,69 TL oldu. Ardından 5 Haziran'da yüzde 4,36 artışla 19.5 TL olan toz şekerin fiyatı, 10 Temmuz'da yüzde 7,7 zamla 21 TL'ye çıktı. İki hafta sonra 24 Temmuz'da Türkşeker yeniden toz şekere yüzde 2.4 zam yaparak 21,5 TL'ye yükseltti. 31 Temmuz'da ise yüzde 3,5 zamlanan toz şekerin kilogram fiyatı KDV hariç 22,25 TL oldu.

Türkşeker, ağustos ayının ilk iki haftasında da şekere iki ayrı zam yaptı. Önce 7 Ağustos'ta yüzde 3,8 artış ile toz şekerin fiyatı 23,10 TL olurken, 14 Ağustos itibariyle yüzde 3,9 daha zamlanarak 24 TL'ye yükseldi. Böylece, Mayıs'tan bu yana Türkşeker, toz şeker fiyatlarına yaklaşık yüzde 30 zam yapmış oldu.

Sektör paydaşları, önümüzdeki haftalarda da Türkşeker'in bu şekilde şeker zamlarına devam edeceği beklentisinin piyasada hakim olduğunu ve mevcut fiyatların 27 TL'ye kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

TÜİK'e göre şekere temmuzda aylık bazda yüzde 7,8 zam gelirken, mayıstan bu yana gelen zam yüzde 8,71 olarak gözüküyor.