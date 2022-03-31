Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yapıldığını açıkladı.

5,96 TL’den satılan şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile 7,80 TL’ye çıktı. 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise 550 TL oldu.

Türkşeker’den konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır.

Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir.”