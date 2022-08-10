Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında İstanbul’daki koordinasyon merkezinden, 10 milyar dolarlık tahılın Ukrayna limanlarından deniz nakliyesi sağlanacak. Anlaşmanın ürün fiyatlarını düşürmesi, gıda enflasyonuna olumlu etki yapması bekleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü geçtiğimiz günlerde Türkiye’den geldi. Rusya ve Ukrayna ile yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu.

Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul’da çözüldü. İstanbul’da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalandı.

İstanbul’da Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’daki Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyecek.

Karadeniz’de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemiler, gerekmesi durumunda Boğazlardan geçmeden önce denetlenecek. Bu kapsamda ilk gemi İstanbula ulaştı..

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