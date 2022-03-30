TMO, un sanayicilerine sattığı buğday fiyatına yüzde 22 zam yaptı. Buğdaydaki artışın ekmek ve un fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı.
Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı.
Bu zammın ekmek fiyatlarını artırabileceği dile getiriliyor.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini dile getirdi.
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