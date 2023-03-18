ARA
Bist 100
5136,44
-1,78%
Bist 100
Dolar/TL
19,0186
0,0905%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2834
0,5882%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0668
0,5249%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1215,97
3,71%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Türkiye Kasaplar Federasyonundan ramazanda 'kırmızı et' açıklaması

Türkiye Kasaplar Federasyonundan ramazanda 'kırmızı et' açıklaması

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ramazanda yeterince kırmızı etin olacağını belirterek, "İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer." dedi.

18 Mart 2023 | 11:21
0
Türkiye Kasaplar Federasyonundan ramazanda 'kırmızı et' açıklaması

Yardımcı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hızlıca koordine olarak, o illerdeki hayvanları satın aldığını söyledi.

Yaralı hayvanların tedavisinin sağlandığını, bazılarının ise besiye alındığını belirten Yardımcı, Bakanlığın bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanlara sahip çıktığını vurguladı.

Deprem bölgelerindeki aşevlerinde çıkan yemeğe oda başkanlarının ve kasapların ellerinden geldiğince kırmızı et desteği sağladığını aktaran Yardımcı, kendilerinin de Antalya'da depremzedelerin konakladığı tesislere et desteği vermeye çalıştığını bildirdi.

Et ve Süt Kurumunun ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti.

Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

"Sakin zamsız bir ramazan geçirmeyi umut ediyoruz"

Piyasada yeterli etin bulunduğuna değinen Yardımcı, şöyle konuştu:

"Ramazanda kırmızı ete zam olmasın istiyoruz. Et ve Süt Kurumunun piyasaya satacağı etin piyasaya denge olmasını sağlayacağız. Federasyon olarak çalışma yapıyoruz, sakin zamsız bir ramazan geçirmeyi umut ediyoruz. Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak, yeterince etimiz de hayvanımız da var. İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer."

Yardımcı, besiciye verilen desteklerin önemli olduğunu hatırlatarak, besicilikte özellikle aile işletmelerinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Yardımcı, "Her ramazanda 'kırmızı ete zam', 'kırmızı et yeterli' değil gibi spekülatif açıklamalar oluyor. Türkiye'de et sorunu yok. Spekülatörlüğe gerek yok, bizim hayvanımız kendimize yeter. Esnaf olarak önceki ramazanlarda ete zam yapmadık." dedi.

Lezzetli etin püf noktalarını anlatan Yardımcı, "Buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüz eti, tekrar buzluğa atmayın bakteri üretir. Eti çok fazla pişirmeyin, kanlı da olmasın ama sulu olması vitaminler için önemli." dedi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1215,97 3,71%
  • ALTIN ONS 1988,63 3,59%
  • BIST 100 5136,44 -1,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0186 0,0905%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2834 0,5882%
  • EURO/USD 1,0668 0,5249%
  • INGILIZ STERLINI 1,21915 0,673%
  • JAPON YENI 131,905 -1,376%
  • KANADA DOLARI 1,37319 0,07944%
  • RUS RUBLESI 76,96 -0,7608%
Günün En Çok Okunanları
TOKİ 50 ilde arsa satışı yapacak... Listede Ankara, İstanbul, İzmir de var
Togg T10X için ilk 4 saatte ne kadar ön sipariş geldi?
Togg T10X için ilk 4 saatte ne kadar ön sipariş geldi?
Togg ilk 24 saatteki ön sipariş sayısını ve içeriden videoyu paylaştı
Togg ilk 24 saatteki ön sipariş sayısını ve içeriden videoyu paylaştı
Borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Bir kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik
Bir kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Sosyal medya, ünlü reklamları öldürdü mü?
Sosyal medya, ünlü reklamları öldürdü mü?
Tuzla TOKİ kura çekilişi devam ediyor
GERİ
İLERİ
TOKİ 50 ilde arsa satışı yapacak... Listede Ankara, İstanbul, İzmir de var
Togg T10X için ilk 4 saatte ne kadar ön sipariş geldi?
Togg ilk 24 saatteki ön sipariş sayısını ve içeriden videoyu paylaştı
Borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Bir kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik
Togg T10X için ilk 4 saatte ne kadar ön sipariş geldi?
Togg ilk 24 saatteki ön sipariş sayısını ve içeriden videoyu paylaştı
Borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Bir kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Togg ilk 24 saatteki ön sipariş sayısını ve içeriden videoyu paylaştı
Borsa ve piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Bir kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Sosyal medya, ünlü reklamları öldürdü mü?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL