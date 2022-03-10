Bel Group, sürülebilir peynirde yeni ürünlerle büyüme hedefini yukarı çekti. Bu yıl yüzde 50 büyüme hedefleyen şirket, son olarak labne peynir alanına da girdi.

Türkiye pazarı, gösterdiği büyüme ve ihracat başarısıyla grubun bölge merkezi haline geldi. Fransa merkezli peynir üreticisi Bel Group Türkiye’de yeni ürünlerle büyümeyi hedefliyor.

2006 yılında Karper’le ortaklık yaparak Türkiye pazarına giren ve 2012 yılında Karper’in tamamını satın alan Bel Group, yatırımlarını sürdürdüğü sürülebilir peynir alanının yanı sıra sağlıklı atıştırmalık ve vegan ürünlerle de pazarda yerini almayı hedefliyor.

En son sürülebilir peynir kategorisinde labne alanında da üretime başlayan şirket, bu yıl fiyat artışlarının etkisi ve sundukları yeni ürünlerle ciroda yüzde 50 üzeri büyüme planlıyor.

Türkiye pazarı gösterdiği büyüme ve ihracat başarısıyla grubun bölge merkezi durumunda olurken 2021 cirosu ise 400 milyon TL oldu.

Türkiye’nin yanı sıra İsrail, Filistin, Malta, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs pazarlarını Türkiye’den yönettiklerini ifade eden Bel Türkiye Genel Müdürü Aytekin Yıldız, Türkiye’nin ihracat gücüyle büyümeyi hızlandırmak istediklerini kaydediyor.

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