Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre böylece Türkşeker’in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL’den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı.

Türkşeker’in kilogram başına 15 TL’den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.

Türkşeker’in zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.

Şuan piyasada şekerin çuval fiyatı 1.000 TL bandında ve özel sektör Türkşeker’in açıkladığı fiyattan çok sınırlı miktarda ürün tedarik ettiği için istediği miktarda, ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde ürün bulamıyor.

Türkiye’nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker’in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kalıyor.

Türkşeker’in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, “2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir” denildi.

Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), Eylül ayına ilişkin Küresel Gıda Fiyat Endeksinin alt başlıklarından Şeker Fiyat Endeksinde gerieleme trendi göze çarpıyor. FAO Şeker Fiyat Endeksi, çoğunlukla Brezilya’daki iyi üretim beklentileri, düşük etanol fiyatları ve kur hareketi etkileriyle bağlantılı olarak Eylül ayı boyunca yüzde 0,7 düşmüştü.