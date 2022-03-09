Dünyada yemeklik yağ olarak en fazla kullanılan palm ve soya yağı en büyük üretici Endonezya’nın ihracatını kısıtlamasıyla rekor kırdı.

Endonezya’nın ihracatı kısıtladığına dair haberin ardından Mayıs vadeli palm yağı fiyatları Kuala Lumpur’da yüzde 10 artışla ton başına 7,060 ringit (1,687 dolar) işlem gördü. Bu, 2001’den beri en büyük günlük artış olarak kayda geçti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre fiyatlar bu sene yüzde 50’nin üzerinde yükseldi. Chicago’da ise soya fasulyesi fiyatları rekor yükseliş kaydetti. Godrej International’da yönetici olan Dorab Mistry bu seviyedeki fiyatların sürdürülebilir olmadığını söyledi. Mistry, savaş nedeniyle enflasyondaki yükselişin devam edeceğini, dünya ekonomisinin resesyona gireceğini, bu durumun küresel talebe darbe vuracağını ve palm yağı da dahil birçok emtianın yılın ikinci yarısında düşebileceğini belirtti. Uzman, palm yağının ton başına 5 bin dolara, Eylül ayında da 4 bin dolara kadar düşeceğini öngördü.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve fiyatların sert yükselişinin ardından hükümetler güvenli gıda tedariği için çeşitli adımlar atıyor. Son yıllarda pandeminin kıtlık endişelerine yol açmasıyla hükümetler daha önce de korumacı tedbirler almıştı. Son yaşanan gelişmeler de gıda enflasyonunda ek baskıya neden oluyor.

Uzmanlar, en büyük ayçiçeği üreticilerinden olan Ukrayna’nın bu yıl hasat sezonunu kaçırırsa durumun daha da kötüleşebileceğine dikkat çekiyor. Rusya ve Ukrayna küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştiriyor.