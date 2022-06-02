Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, üreticilerin bir araya gelerek fiyat belirleme veya yükseltme imkanlarının olmadığını savunarak, “Üreticiler birleşerek fiyatı yükseltecek olsaydı, bir senedir zarar ediyor olmazdı.” dedi.

Afyon, Rekabet Kurulu tarafından yumurta üreticileri hakkında başlatılan soruşturmayı AA muhabirine değerlendirdi.

“Üreticilerin anlaşarak fiyatı yükselttiği” anlamında bir soruşturma açıldığını aktaran Afyon, “üreticilerin bir araya gelerek fiyat belirleme veya yükseltme imkanı, şansları” olmadığını söyledi. Afyon, “Üreticiler birleşerek fiyatı yükseltecek olsaydı, bir senedir zarar ediyor olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin zarar etmemek için bir araya geldiğini anlatan Afyon, “Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin, üreticisini korumak adına piyasadaki günlük fiyatları derleyerek bunları resmi kurumlarla paylaşma görevi olduğuna dikkati çekti. Afyon, “Bu görev bize verilmiş.” diye konuştu.

“Yönlendirme yok”

Birliğin üreticileri bilgilendirmek adına sosyal medya araçlarını kullandığına işaret eden Afyon, birkaç üyenin kendi arasında artan maliyetleri konuştuğunu anlattı.

Birliğin internet sitesinde yumurta fiyatlarının yayınlandığına dikkati çeken Afyon, “Burada bizim günlük araştırmamız var. Haftalık olarak, ‘Geçen hafta şu fiyat oluştu.’ diye yayınlıyoruz. Geleceğe yönelik değil. Geçen haftanın ortalama fiyatı ne olduysa onu yayınlıyoruz. Her pazartesi istişare ederiz. Burada bir yönlendirme yok.” dedi.

İbrahim Afyon, “Enflasyonla mücadele etmek adına devletimizin yanındayız.” görüşünü dile getirerek, marketlerden de makul karla satış yaparak tüketiciye yardımcı olmalarını istedi.