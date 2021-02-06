Dünyanın önde gelen takım tezgahları markalarının Türkiye distrübütörlüğünü yapan GNC Makina, 2021’den umutlu. İstanbul’da 2010 yılında kurulan şirketin 2020’yi 135 milyon TL ciro ile kapattığını dile getiren GNC Makine Genel Müdürü Emre Seçkin, “2021’de ise yüzde 50 büyüme ve 200 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Savunma sanayinden otomotive, havacılıktan kalıp ve kalıp endüstrilerine, enerji teknolojilerinden medikal endüstrisine kadar birçok sektöre hizmet veren GNC Makina, dünyanın önde gelen takım tezgahları markalarının Türkiye distrübütörlüğünü yapıyor.

İstanbul’da 2010 yılında kurulan, 2020’yi 135 milyon TL ciro ile kapatan şirket, 2021’de ise yüzde 50 büyüme ve 200 milyon TL ciro hedefliyor.

GNC Makine Genel Müdürü Emre Seçkin ile şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz?

Talaşlı imalat sanayinin temel üretim araçlarından olan takım tezgâhları alanında önemli bir güce sahip firmamız GNC Makina’nın, İstanbul (Anadolu-Avrupa yakası), Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Adana’da şubeleri bulunuyor. GNC Makina olarak, VIC-TOR Taichung, NAKAMURA-TOME, AVEREX, ROMI, VISION WIDE, VONGHLER ve LICO gibi yüksek hız ve niteliğe sahip CNC makine markalarının Türkiye’deki yetkili distribütörüyüz. Sektörün ihtiyaçlarını, yaygın servis ağı ve saha avantajıyla hızlı ve güvenilir şekilde cevaplamak için çalışıyoruz. Savunma sanayinden otomotive, havacılıktan kalıp ve kalıp endüstrilerine, enerji teknolojilerinden medikal endüstrisine kadar birçok sektöre hizmet veriyoruz.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor? 2020 sonu cironuz nedir?

Şirketimizde ocak ayı itibarıyla 51 kişi çalışıyor. 2020 yılı sonu ciromuz 135 milyon TL’dir.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Özellikle üreticilerin verimliliklerinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerini ve iş üstü eğitim faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz. 2021 yılının stratejik odağında çalışanların gelişimi ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik planlarımızı hayata geçireceğiz. Hedefimiz, üreticiye değer katacak şekilde optimizasyon sağlamak ve müşterilerin en önemli iş ortağı olmak. Türkiye çapında bölgesel etkinliklerle hizmet çeşitliliğini artırmak ve dijital dönüşüme hız kazandırmak da bu yıl öne çıkan aksiyonlarımız.

Ayrıca showroom ve eğitim alanları ile satış sonrası hizmetlerimizi artırmak ve yeni tesisimizi açmak da 2021 yılı yatırım planlarımız arasında. Yeni tesisimize 2021’in ilk çeyreğinde taşınmayı planlıyoruz. AR-GE’ye yönelik en önemli yatırımımız teknoloji ve dijital dönüşüm alanında olacak.

Üreticilerin makine parkurundaki tüm makinelerin durumlarını, üretim kapasitelerini ve performans analizlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebileceği sistemler geliştiriyoruz. Bu sayede üretimde yaşanan tüm süreçlerden anında haberdar olunabilecek.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Salgının ekonomideki olumsuz etkilerine karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Şirketlerin pandemi sürecinde iki farklı perspektiften değerlendirme yapmak zorunda kaldıklarını söyleyebiliriz. Bir tarafta hizmet verdiği müşterilerin ve faaliyet gösterdiği sektörün pandemiden nasıl etkilendiği ve müşteri taleplerinin ne yönde farklılık göstermeye başladığını doğru şekilde analiz etmek. Buna hızlı şekilde adapte olabilmek.

Diğer tarafta ise çalışanlarının sağlığı ve pandemi nedeniyle verimliliğin düşmesi gerçeğine karşı mevcut organizasyon yapıları ve iş yapış tarzları ile ilgili yapılan değişiklikler. Pandemi döneminde GNC Makina olarak öncelikli odağımızı çalışanlarımıza ve onların sağlığını koruyucu tedbirleri almaya verdik. Üreticilerin -zorunlu ve planlı kapanışlar dışında- üretimlerine kapasite azaltarak da olsa kesintisiz devam etmelerine biz de Satış Sonrası Hizmetler Departmanımız ile kesintisiz hizmet vererek destek olduk.

Bu dönemdeki günlük iş yoğunluğunun görece azalmasının, bizlere sene içerisinde geleceğe dair tamamlamayı hedeflediğimiz proje çalışmalarımıza odaklanma ve hayata geçirme fırsatı da sağladığını söyleyebiliriz. Bu açıdan atıla düşen günlük zamanımızı planlı projelerimizi tamamlayarak değerlendirmiş olduk. Bu dönemde yaptığımız planlama ve strateji çalışmalarının etkilerini sene içerisinde fazlasıyla gördüğümüzü söyleyebiliriz.

Gerek sektör bazında gerekse şirket olarak, 2021’de ne kadar büyüme hedefliyorsunuz?

2021 yılı için hedeflediğimiz büyüme yaklaşık yüzde 50 yani rakam olarak verirsek ciromuzun 200 milyon TL mertebesine ulaşması.

Yeni dönemde gerek teknolojik altyapı, gerekse kullanıcılar için yeni imkânlar içeren yatırımlar planlıyor musunuz?

Yeni tesis yatırımımız ile üreticiler ve tedarikçiler için özel eğitim ve uygulama alanları yaratacağız. Üretim hatlarında kullanılacak otomasyon ve robot sistemlerinin entegrasyonu ile ilgili uygulama merkezimiz ve eğitim alanlarımız olacak. Ayrıca mobil uygulama konusunda ilave çalışmalarımız var, onları da 2021 ilk yarısında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede üreticilerin ve makine başında çalışan operatörlerin hayatını kolaylaştıracak konu başlıkları ile uzaktan erişim ve iletişimi kuvvetlendireceğiz.

Bunların yanında Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) konusunda yerli bir araştırma geliştirme firması ile iş ortaklığı yaptık. Makine başında onarım ve eğitim faaliyetlerini bu teknoloji yardımı ile gerçekleştireceğiz. Ek olarak yeni dönem için bir başka odağımız da akıllı fabrika uygulamaları olacak. Makinaların performans ve verimliklerinin uzaktan takip edileceği ve sunacağımız danışmanlık hizmetleri ile üretici firmaların faaliyetlerine değer katacağımız bir yapılanma kuruyoruz. Tüm bu konu başlıkları için yeni yılda yaklaşık 5 milyon TL’ye yakın yatırım bütçesi tahsis ettik.

“Tercih edilenilk şirket olmakistiyoruz”

“Tercih edilen ilk şirket olmak en büyük hedefimiz. 2021 yılı da bizim bu amaca ulaşabilmek için önemli adımlar atacağımız bir sene olacak. Artan talep ve imalat sektöründeki ihtiyaçları karşılayabilmek adına anahtar teslim proje uygulamalarımıza ağırlık verdik. Özellikle üreticilerin verimliliklerinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerimizi ve iş üstü eğitim faaliyetlerimizi çeşitlendirdik.

Sektörde önemli bir açığı kapatacağını düşündüğümüz Alman menşeli büyük bir üretici ile distribütörlük görüşmelerimizi sonuçlandırmak üzereyiz, önümüzdeki günlerde bununla ilgili de duyurularımızı yapacağız. Bunların yanında çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planlarını destekleyici yönde çeşitli aksiyonlar planladık.”