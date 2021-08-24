Video konferans, webinar, canlı yayın ve video platformuyla uzaktan öğrenme sistemlerini tek çözümde birleştiren İVME, entegre ürün yapısıyla video iletişiminin merkezinde yer almayı hedefliyor.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Maytech Genel Müdürü Mükremin Sarıer, “Türkiye’nin bütünleşik iletişim platformu olarak ürünlerimizi yurtdışına taşıyacağız” diyor. Sarıer, 2021’de yüzde 100 büyüme hedeflediklerinin de altını çiziyor.

Pandeminin de etkisiyle video iletişim ürünlerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Ku-rumların video kullanımı, video konferans uygulamalarından canlı yayına ve uzaktan eğitime kadar tüm alanlarda gelişme gösteriyor.

Özellikle siber güvenlik alanında uzman teknoloji şirketi MayTech’in video iletişiminin potansiyelini öngörerek iştiraki olarak 2015’te kurduğu İVME de video konferans, webinar, canlı yayın ve video platformu ile uzaktan öğrenme sistemlerini tek bir çözümde birleştiriyor.

Çalışmalarına Ankara ODTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezinde ve İstanbul ofisinde devam eden İVME; kamu, finans kuruluşları ve özel sektördeki 20’den fazla büyük ölçekli müşterisine ve yaklaşık 200 bin son kullanıcıya ulaşıyor.

Maytech Genel Müdürü Mükremin Sarıer; kurumsal eCDN çözümüyle, binlerce kişinin aynı anda katıldığı, çok şubeli ve dağıtık mimari yapılı kurumların canlı yayın ve video içeriklerinin izlenmesini, ağ kapasiteleri yeterli olmasa bile sağladıklarını söylüyor.

“Ürünlerimiz müşterilerimizin kendi lokasyonunda da cloud ortamda da çalışabiliyor” diyen Sarıer, kuruluştan bu yana en fazla talebi pandemide aldıklarını, 2020’de yüzde 100’ün üzerinde büyüdüklerini belirtiyor.

2021’de de yüzde 100 büyüme hedefleyen İVME, Türkiye’nin bütünleşik iletişim platformu olarak yurtdışına açılmak için çalışmalarına devam ediyor.

Mükremin Sarıer ile İVME’nin hizmetlerini, fark yarattı- ğı noktaları ve iş planlarını konuştuk.

İVME’yi tanıyabilir miyiz?

2015’te kurulan İVME; video konferans, webinar, canlı yayın ve video platformu ile uzaktan öğrenme sistemlerinin en iyi özelliklerini tek bir çözümde birleştiriyor. İVME aracılığıyla video konferans sisteminde görüntülü ve şifreli iletişim sağlanmasının yanı sıra, webinar/sanal sınıflarda katılımcılara online ve interaktif eğitimler verilebiliyor. Video portal sistemiyle yüksek katılımcılı canlı yayınların ve kayıtlı video içeriklerinin mobil veya web ortamdan 7/24 erişilebilir olması sağlanıyor. Uzaktan eğitim sisteminde eğitim başvurusundan, eğitim sonrasında katılımcılara eğitim sertifikası verilmesine kadar olan tüm süreçlerin online olarak yönetilmesi İVME ile mümkün olabiliyor.

Kaç kullanıcıya hizmet veriyorsunuz?

Yüzde 100 yerli sermaye ve Türk mühendisleriyle ürünlerimizi geliştiriyoruz. Kamu, finans kuruluşları ve özel sektördeki 20’den fazla büyük ölçekli müşterimize ve yaklaşık 200 bin son kullanıcıya ulaşıyoruz.

Türkiye’nin milli teknoloji gelişimi konusunda, video iletişimi alanındaki çalışmalarımıza Ankara ODTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezimizde ve İstanbul ofisimizde devam ediyoruz. Hedefimiz; Türkiye’nin bütünleşik iletişim platformu olmak ve ürünlerimizi yurtdışına taşımak.

Neyi farklı yapıyorsunuz?

Binlerce kişinin aynı anda katıldığı, çok şubeli ve dağıtık mimari yapısı olan kurumların canlı yayın ve video içeriklerinin izlenmesini, ağ altyapılarında kapasiteleri yeterli olmasa bile geliştirdiğimiz kurumsal eCDN çözümüyle sağlayarak fark yaratıyoruz.

Ürünlerimiz hem müşterilerimizin kendi lokasyonunda (on-premise) hem cloud ortamda çalışabiliyor. Hem veri sahipliği açısından hem açık kaynak kod kullanmadığımız için müşterilerimiz tarafından tercih ediliyoruz. AR-GE ekibimizle geliştirdiğimiz ve müşterilerimize kendi destek ekibimizle yerinde ve uzaktan destek sağlayabildiğimiz için avantajlıyız.

2020’de pandemiden nasıl etkilediniz?

2020’de hedeflerimizin üzerinde, çalışan sayımızda ve gelirlerimizde yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdik. Kuruluşumuzdan bu yana en fazla talebi pandemide aldık. Şirketler, yeni entegrasyonlardan mümkün olduğu kadar kaçınarak, ihtiyaçlarını tek bir kullanıcıdan sağlamanın yollarını arıyor.

2021 yılsonu hedefleriniz neler? Ajandanızda hangi konular öne çıkıyor?

2021’de de yüzde 100’ün üzerinde büyüme öngörüyoruz. Teknolojimizdeki gelişim, ürünlerimizdeki bilinirlik, iş ortaklarımızın çoğalması ve kanal ağımızın genişlemesini önemsiyoruz. AR-GE ekibimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca ürünlerimizi yurtdışı pazarlara taşımak için çalışmalara başladık. Teknolojimiz, çözümlerimiz ve ekibimizle buna hazırız. 2022’de yurtdışına açılmayı planlıyoruz.

İVME’yi beş yıl sonra nerede görmeyi hedefliyorsunuz?

İVME’nin, entegre ürün yapısıyla ve deneyimli kadrosuyla video iletişiminin merkezinde yer alacağını görüyorum. Kurumların verimlilik ve iş sürekliliği için ihtiyaçlarına uygun olarak hem on-premise hem cloud çözümlerinin yanında işbirlikleriyle İVME’nin yerel ve global şirketler tarafından tercih edileceğine inanıyorum.

Ülkemizde ve yurt-dışında video bazlı iletişim pazarında önemli bir oyuncu olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yatırım turuna çıkmayı planlıyor musunuz?

İVME bugüne kadar bir yatırım almadı, kendi kaynaklarıyla operasyonlarını sürdürdü. Şu ana kadar büyümesi için gerekli olan finansman özkaynaklarıyla sağlandı. Önümüzdeki dönemde yurtiçinde agresif büyüme ve yurtdışı açılımımız için bir yatırım turu düşünüyoruz.

“ENTEGRE İŞ SÜREÇLERİ ÇÖZÜMLERİNE İHTİYAÇ VAR”

“Pandemi süreci uzaktan çalışmayı, uzaktan öğrenmeyi ve video etrafına kurulmuş iletişim ve etkileşimin önemini ortaya çıkardı, değişimi zorunlu hale getirdi. Kurumların entegre bir video iletişim stratejisine sahip olmasının ve iş süreçlerinin bu stratejiyle yapılandırılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Hibrit çalışma artık yeni normal olacak. Bu doğrultuda bir entegre iş süreçleri çözümüne ihtiyaç olduğu da açık. Bu; kurum içi ve dışı tüm iletişimin, kısacası mail, video iletişimi, telefon, doküman yönetimi ve paylaşımını içeren bir çözüm. Projelerin tek bir noktadan takip edildiği, arşivlendiği, kurum hafızasının oluşturulduğu, kişi bağımsız bir çözümden bahsediyoruz. Teknolojinin de yardımıyla, zamanla bu yeni döneme uyumumuz artacak.”

“İKİ YENİ ÖZELLİKLE TÜRKİYE’DE İLKLERE İMZA ATTIK”

80’DEN FAZLA KATILIMCI TEK EKRANDA

2020 Aralıkta platformumuza Türkiye’de bir ilke imza atarak 80’in üzerinde katılımcılı bir video konferansta, kamera ve mikrofonlar açık halde tüm katılımcıların tek bir ekranda görülebilmesi özelliğini ekledik.

Yazılım tabanlı global video konferans sistemlerinde bu sayı 49 ile sınırlıyken İVME olarak, ek bir donanım kullanmadan 80’in üzerinde katılımcıya ait görüntü ve sesi tek ekranda birleştirmeyi başardık.

ÇOKLU SİMÜLTANE ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ

2021 Mayıs’ta video iletişim sistemleri arasında yine bir ilk olarak kullanıcılarımıza çoklu simultane çeviri özelliğimizi sunduk. Farklı ülkelerden temsilcilerin katıldığı online toplantılarda, birden çok yabancı dil konuşulan kongrelerde ve eğitimlerde karşılaşılan dil sorununa yenilikçi bir çözüm sunduk.

Farklı katılımcılar için ayrı ayrı çevirmene ve ek uygulamaya gerek duyulmadan 10’dan fazla dilde tercüme özelliğini kullanıcılarımıza sunduk. Simültane çeviri özelliğimizle çevirmenin fiziksel katılımı gerekmediğinden zamandan ve mekândan tasarruf sağlıyoruz.