2021'e kadar 30 ülkeye ihracat hedefliyor - Ekonomist

2021’e kadar 30 ülkeye ihracat hedefliyor
Adanır Group, estetik sektöründe cerrahi dışı işlemler arasında oldukça popüler olan mezoterapi işlemi için yerli cihaz geliştirdi. MP&Gun Mezoterapi Tabancısı’nin geliştirmesi için 1 milyon Euro’luk yatırım yapan şirket, 2020 sonuna kadar en az 30 ülkeye ürünü ihraç etmeyi hedefliyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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İstanbul merkezli Adanır Group, estetik medikal ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyor. Estetik medikal branşında ithalat şirketi olan Mezoklinik Medikal, Mesoestetic, Sinclair gibi 10 dünya markasının Türkiye exclusive distribütörlüğünü yapıyor.
Yenilenebilir enerji alanında Sunpark Enerji şirketi aracılığıyla yatırımlar yapıyor. Yaklaşık 20 yıllık medikal sektör tecrübeleri sonucunda kısa bir süre önce Biopark Medikal’i de kurduklarını belirten Adanır Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Adanır, “Biopark bünyesinde, estetik-medikal alanında yaptığımız AR-GE çalışmaları neticesinde yüzde 100 Türk yapımı ilk mezoterapi tabancasını ürettik.
MP&Gun Mezoterapi Tabancısı’nı piyasaya sunduk. Sadece AR-GE aşamasındaki harcamalarımız 1 milyon Euro’yu aştı. Endüstriyel hale gelmesi için de 500 bin Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yıl iç piyasada bin adetlik satış, sonraki yıllarda da yüzde 30 – 40 oranında satış artışı hedefliyoruz.
2025’te dünyada alanında en çok satan cihaz olmayı hedefliyoruz. Ayrıca sektöre yeni bir ürün daha sunacağız” diye anlatıyor. 2020 için 3 milyon Euro ciro hedefleyen şirket, önümüzdeki yıllarda ise yüzde 30 ila 40 arasında ciro artışı hedefliyor.
4.5 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU
Türkiye’de estetik sektörü ağırlıklı olarak ithalata bağlı. Avrupa veya ABD menşeili ürünler pazarda ilgi görüyor. Bu durumdan rahatsız olarak yerli üretime yöneldiklerini dile getiren Mustafa Adanır, “Yüksek kalite anlayışıyla en iyisini yapabileceğimize inanarak yola çıktık.
Yaklaşık 4,5 yıl süren AR-GE çalışmalarımız neticesinde dünyanın en iyi cihazını yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Estetik-medikal sektöründe bir ilki gerçekleştirdik ve mezoterapi tabancasını ürettik. Bu konuda ülkemizde tekiz.
Türkiye’nin en iyi AR-GE – mühendislik firmaları, tıp hekimlerimiz ve bizim uzun yıllara dayanan tecrübemizi harmanlayarak cihazı ortaya çıkardık” diye anlatıyor.
30 ÜLKEYE İHRACAT
Cihaz, 2019 yılının başında cihazı tamamlandı. Ancak piyasaya sürmeden önce dünyanın en büyük kongreleri olan Paris IMCAS ve Monaco AMWC Kongrelerinde görücüye çıktı.
İngiliz, Kanadalı, ABD’li ve Türk hekimler başta olmak üzere tüm dünya çapındaki estetik hekimlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Mustafa Adanır, “Bu heyecanla Türkiye özelinde otorite sayılan yaklaşık 50 hekimimizle 2019 sonuna kadar klinik uygulamalarını da deneyimledik ve dünya pazarına hazır olduğumuza karar verdik. Başta İngiltere olmak üzere Almanya, Ukrayna, Kanada, Azerbaycan ve İran’da
MEZOTERAPİYE İLGİ ÇOK
Son yıllarda estetik sektöründe cerrahi dışı işlemlere ilgi artıyor. Bu işlemlerden en çok dikkat çekenlerden biri de mezoterapi. Me-zoterapi çeşitli vitaminlerin, minerallerin cilde enjekte edilmesi yöntemi olarak tanımlanıyor.
Uygulama, özel iğneler yardımıyla cildin mezoderm tabakasına yapılıyor. Bu ilgi nedeniyle mezoterapi tabancası üretimine yöneldiklerini ifade eden Mustafa Adanır, şunları anlatıyor: “Cihazı dünyadaki rakipleriyle kıyaslayacak ve fark yaratan özelliklerini de değerlendirecek olursak üç belirgin unsur ön plana çıkıyor.
Bunlardan ilki, enjeksiyon hızı dakikada bin 500. Fransız cihazı dakikada 220 atış yapabiliyor. Ayrıca enjeksiyon esnasında sıfır ürün kaybı söz konusu. Pen ve Gunmodunuda tek cihazda birleştirmiş durumdayız.”
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