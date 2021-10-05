Kurumların, çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek kurumsal sosyal sorumluluk alanlarını ve çalışanlarının gönüllülük deneyimlerini daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir platform olan AbilityPool, dünyaya açılıyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

Şirketin kurucusu ve CEO’su Haydar Sinan Yıldırım, “2021’i yüzde 800 büyüme ile kapatacağız . Yurt dışına hizmet vermeye Ekim 2021 itibarıyla başlıyoruz” diyor.

AbilityPool kurumların, çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek kurumsal sosyal sorumluluk alanlarını ve çalışanlarının gönüllülük deneyimlerini daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir platform. AbilityPool Kurucusu v CEO’su Haydar Sinan Yıldırım ile şirketinm kuruluış sürecini ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

AbilityPool Zorlu Holdingin kurum içi girişimcilik programı olan Parlak Bi Fikir’in ilk döngüsünde başarıyla süreci tamamlayıp yatırım alarak 2020 Şubat ayında kuruldu.Fikirdeki en önemli çıkış noktamız toplumsal konularda özel sektörde ve kamu kurumlarındaki yetkin ve duyarlı insanların daha fazla taşın altına elini koymasının çok daha büyük etki yaratabileceğine olan inancımız oldu.

Ayrıca, iş hayatına katılacak yeni Z ve Alfa jenerasyonlarının iş hayatındaki anlam arayışına AbilityPool ile cevap vermek istedik. Böylece AbilityPool ile şirketler de iş veren markası yolculuklarını sosyal fayda ve etki yaratabilme imkanlarından aldığı güçle destekleyebiliyorlar. Bu yönde şirketleri tanıyor olmamız da büyük bir avantaj çünkü kurumsal hayatı yakından tanıyan ve o yöndeki ihtiyaçları görebilen bir kurucu ekip ile bu yola çıktık.

Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, STK Ortaklıkları ve Çalışan Yetenek Yönetimi kapsamında kurumlara özel dijital bir platform (SaaS) sunuyor ve çalışanlarının yarattığı sosyal etkiyi otomatik olarak onlara raporluyoruz. AbilityPool’da şirketler kendilerine özel açılmış çalışma alanları (workspace) ile kendi kurumsal alanlarına sahip olurlar. Bu alanı yine kuruma özel sunulmuş panelden yönetebilirler.

Projelerin açılması ve onaylanması, çalışanların dahiliyetinin takip ve kontrol edilmesi gibi tüm yönetim konuları panelden yapılır. Çalışanlar kendi iş arkadaşlarıyla birlikte onlarca projeye iş kimlikleriyle dahil olabilirler. Sosyal Sorumluluğun LinkedIn’i olarak AbilityPool profillerinde katıldıkları projeleri, yarattıkları etkileri ve sahip oldukları yetenekleri sergileyebilirler. Şirket içi aktiviteleri platformdan takip edebilirler.

İşsizliğin giderek arttığı Ülkemizde, sizce özellikle gençler iş bulmak konusunda nasıl bir strateji izlemeli?

Ülkemizde mevcut çalışma alanlarının artan nüfusa ve üniversite mezunlarına yeterli istihdamı sağlamakta yeterli ol-madığım görüyoruz. Bu nedenle en doğru strateji katma değer yaratabilecekleri alanlarda kendilerini geliştirmeleri olacaktır. Bu sayede kendi girişimlerini kurabilirler ya da kurulan girişimlerde önemli birer parça haline gelebilirler.

Bunu sağlamak için de mutlaka henüz okulları bitmeden iş hayatındaki dinamiklerin farkında olabilme becerileri edinmelerini tavsiye ediyorum. İş hayatında kişilerin ve kurumların neye değer verdiğini, işleri nasıl ele alındığını okul bitmeden anlamış olabilmek büyük bir avantaj olur. Bol bol deneyim kazanmak için okul bitmeden çabalamak önemli çünkü deneyip yanılmak için öğrenci olmak da güzel bir zaman.

Artık herkesin önem verdiği yapay zeka, dijitalleşme veya genel olarak yazılım temelli gelişen teknolojilerde mutlaka kendilerini tamamlamalarını öneririm.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Salgının ekonomideki olumsuz etkilerine karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Küresel olarak yaşanan kapanmalar, iş alanlarındaki daralmalar ve sivil toplum faaliyetlerinin saha çalışmalarının durma noktasına gelmesi elbette bizi de etkiledi. Ancak, dijital bir platform sağladığımız için pandemide artan dijitalleşmenin bize pozitif etkileri de oldu.

Bu yönde en büyük stratejimiz kendimizi sürekli yenilemek ve müşterilerimize ihtiyaçlarını anlamak için kulak vermek. Özellikle bu yönde platformun hem mobil cihazlarda rahatlıkla kullanılabilmesini hem de sahada yapılacak sosyal sorumluluk faaliyetlerinin online şekilde gerçekleştirebilmesini sağladık.

Bu sayede evden çalışanlar için de uygun hale gelerek kendimizi hızlı bir şekilde yeniledik. Ekonomik göstergelerdeki düzelmeye de paralel müşterilerimize özellikle bu dönemde Abi-lityPool ile çalışmalarının faydalarını daha çok anlattık. Bu şekilde de devam edeceğiz.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme planınız var mı?

Yurt dışına hizmet vermeye Ekim 2021 itibariyle başlıyoruz, platforma dahil olmak için bizi bekleyen yabancı şirketler var. Bu talebe cevap vermek için çok sıkı çalışıyoruz.

Globalde büyüme planımız bulunuyor ve ilk adımda daha yoğun İngilizce konuşulan ve insanlardaki ve şirketlerdeki bilincin bizim faaliyet alanımızda yüksek olduğu Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Pazar çok büyük ve biz bu alanda öncü oyunlar arasında yer almak istiyoruz.

2021’i ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

20211 yüzde 800’lük bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için 2021 yıl sonu itibariyle hedefimiz 30’dan fazla büyük yerli şirket ve 50’den fazla KOBİ’yi AbilityPool platformuna dahil edebilmek. Buna ek olarak da yurt dışından ilk müşterilerimizi yıl bitmeden kazanabilmek.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar yoğun bir gündemimiz var. Platformumuzun yeni bir sürümünü hem web hem de mobil uygulama olarak Ekim ayından çıkıyor olacağız, yani bir lansman sürecimiz var.

Bir çok yeni özelliğe ek, yenilenen tasarımımızla arttırılmış bir kullanıcı deneyimi sunuyor olacağız. Yurt dışı çalışmalarımıza paralel bir şekilde Ekim ayından itibaren yatırım görüşmeleri için de çalışmalarımız başlıyor olacak, büyümemizi güçlendirmek istiyoruz.

Ayrıca, Eylül ve Ekim aylarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Çalışan Faaliyetleri için zirve aylar. Biz de bu aylarda Bir(İyi)likteyiz isimli büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olacağız. Bir çok şirket ve sivil toplum kuruluşu katılıyor olacak.

Bu etkinlike AbilityPool Fellow Programının mezunlarının projelerinin sunumları ve şirketler ile STK’lar arasında eşleşme sağladığımız atölye çalışmaları gibi etkinliklerimiz olacak.