Daha önce işlerini dijitale taşıyan ve dijital pazarlama kanallarını aktif olarak kullanan markalar, pandemi döneminde rakiplerine fark attı.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomst.com.tr

Ocak 2021 tarihli sayıdan

2020 yılında diğer markalar dijital platformlara girmek için efor ve bütçe harcarken; dijitalde yer alan markalar zamanlarını ve bütçelerini, tedarik zincirlerini geliştirmek, operasyonel süreçleri hızlandırmak ve reklam çalışmalarını planlamak için harcadılar.

2021’de ise dijital pazarlamada mobil cihaz trafiğini satın almaya çevirmek için, mobil uygulama, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) ürün deneyimini geliştirmek ve satın alma yolculuğunu oyunlaştırmak ön plana çıkacak.

Tüketici davranışlarının büyük bir değişime uğradığı pandemi sürecinde, insanların çevrim içi olma süresi de yoğun artış gösterdi. Bu durum, çeşitli platformlarda reklam envanteri sayısında artışa neden olurken, satın almanın azalması ya da sabit kalması reklam verenlerin daha az bütçeyle daha çok reklam gösterimi elde etmesini sağladı.

Daha önce işlerini dijitale taşıyan ve dijital pazarlama kanallarını aktif olarak kullanan markalar bu dönemde büyük avantaj sağladılar.

Diğer markalar dijital platformlara girmek için efor ve bütçe harcarken, dijitalde yer alan markalar zamanlarını ve bütçelerini, tedarik zincirlerini geliştirmek, operasyonel süreçleri hızlandırmak ve reklam çalışmalarını planlamak için harcadılar. Bu markalar için, tüketici davranışlarını anlamaya çalışmak, verileri analiz etmek ve stratejik kararlar almak başarının anahtarı oldu.

Bu dönemde, mobil alışveriş deneyiminin de arttığına tanık olduk. Bu artışı göz önünde bulunduran e-ticaret markaları müşterilerine daha iyi deneyim yaşatmak için mobil site arayüzlerini geliştirdiler.

Bazı markalar da müşteri deneyimine odaklanarak, mobil uygulama yatırımlarını ve uygulama reklam bütçelerini artırdılar.

5G TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Özellikle kriz dönemlerinde, yeni müşteriler kazanmak için harcanacak bütçe yerine, sadık müşterilere iyi fırsatlar sunmak için veriye sahip olmak gerektiğini vurgulayan Markamsen Kurucusu Nagihan Ünüvar, “Bu da, Big Data’nın önemini ve pazarlama bütçesini optimum kullanmak için gerekliliğini göstermektedir” diyor.

Nesnelerin İnterneti yani IoT’la bağlantılı olarak, veri hızı ve veri akışının bağlandığı cihaz sayısının artmasını sağlayan 5G’nin henüz Türkiye’de yatırım aşamasında olsa da, dünyada birçok ülkede kullanılmaya başladığına işaret eden Ünüvar, “Bu da, inanılmaz hızlı veri akışıyla oluşan Big Data yönetimini hem hızlandırmakta, hem de veri güvenliği konusunu gündeme getiriyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

“AZ BÜTÇEYLE DAHA ÇOK SATIŞ”

Dijital pazarlama tarafında, sisteme ne kadar çok cihaz entegre olursa yapay zekann anlama kabiliyetinin de aynı oranda arttığını kaydeden Nagihan Ünüvar, “Bu da, IoT’un reklam çalışmalarında hedefe ulaşma oranını yüzde 99,9 gibi bir rakama taşıdığını gösterir.

Böylece, daha az bütçeyle daha çok satış yapmak mümkün olur” diye konuşuyor. IoT’la birlikte pazarlama otomasyonunun da devreye girdiğini kaydeden Ünüvar, “IoT ile sisteme entegre cihazlarla, müşterinin her davranışını analiz eden, saniyede çözüm üreten, ürünlerin tüketim miktarını ve zamanını net olarak bilmek mümkün hale gelmektedir” diyor.

“2030’DA HERŞEY DİJİTAL OLACAK”

Ünivar’a göre, önümüzdeki dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni medya olarak adlandırılan Youtube, markaların içerik ve reklam kanalı olarak pazarlama çalışmalarında ilk sırada yer almaya devam edecek.

Dijital Çağ’da, dijital mağaza deneyimini artırmak için kullanılan sanal asistan kullanımının arttığını, ses ve görüntü teknolojileriyle bu deneyimin geliştirildiğini ifade eden Ünüvar, şöyle konuşuyor: “Fiziksel mağazaların sınırlı saatlerde hizmet vermesiyle birlikte, 7/24 ulaşılabilir dijital platformlara yönelik pazarlama çalışmaları da artmaktadır.

Ülkemizde de, alışveriş sitelerinde, alışveriş adımlarını kolaylaştıran sade arayüzlerin tercih edildiğini ve site içeriklerinin yalın ve anlaşılır olmasına özen gösterildiğini görüyoruz. Alışveriş sitelerinde trafiğin yüzde 80’e yakını mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor.

Mobil cihaz trafiğini satın almaya çevirmek için, mobil uygulama, AR, VR ürün deneyimini geliştirmek ve satın alma yolculuğunu oyunlaştırmak ön plana çıkacaktır.”

Ünüvar, 2030 yılına gelindiğinde her şeyin dijitalleşmiş olacağını düşünerek, markaların pazarlama stratejilerinde önümüzdeki 10 yıllık süreci düşünerek iyi planlanması gerektiğini ve tüm çalışmalarını dijital platformlar üzerinde geliştirmeye odaklanmalarını öneriyor.

REKABET ARTIK EKRAN BAŞINDA

2021’de dijital pazarlama trendlerinin pandemiye göre evrileceğini, dijitalin hayatımızdaki rolünün daha da büyüyeceğini dile getiren Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı’ya göre, ürün pazarlaması aşamasında yeni nesil pazarlamanın “sihirli değneği” olarak adlandırılan inbound marketing araçları devreye giriyor.

B2B çözüm sunan firmalar için dijital mecralarda düzenli içerik paylaşımları pazarlama otomasyon ve reklam araçlarının etkin kullanımının büyük fırsatlar barındırdığına işaret eden Ataklı, “Ekran başında rekabetin daha da yoğun olduğu bu yeni dönemde, müşteride en doğru adres algısı yaratmak ve güvenini kazanmak, iletişimde süreklilik sağlamak en kritik konulardan biri.

Marka – müşteri ilişkisini sürekli ve sıcak tutan her pazarlamacı bir gün mutlaka hedef kitlesinden müşteri yaratacaktır. Tabii Google, Sosyal Medya ve pazarlama otomasyon araçlarının da yardımıyla” diye konuşuyor.

“2021 DİJİTALİN YILI OLACAK”

KOBİ’lerin müşteriye ulaşmak, marka algısı oluşturmak, düzenli olarak hatırlatarak pekiştirmek, ilişkiyi taze tutmak gibi hedefleri için dijital mecraları etkin kullanmalarının şart olduğunu dile getiren Ataklı, şu görüşleri dile getiriyor: “İyi kurgulanmış, dikkat çekici tasarımı olan bir web sayfası, bolca içerik üreterek web sayfasında blog’ları güncel tutmak artık bu işin olmazsa olmazı.

Düzenli sosyal medya paylaşımları, e-mail gönderimleri ile müşteriye düzenli ürün / çözüm tanıtımları yapılması da çok önemli. Google en önemli mecra, burada da aramalarda ilk sıralarda çıkabilmek için hem organik olarak hem de reklam bütçesi ile üst sıralarda yer almak her dönem olduğu gibi dijital pazarlama aksiyonları listesinin en başında bulunuyor. 2021, tüm sektörlerde dijitale akıllıca yatırım yapan ve bu stratejileri doğru kurgulayanların yılı olacak.”

Z JENERASYONU HEDEFTE

Düzenli olarak nitelikli veri yaratıp işleyebilmek pazarlama stratejileriniz için olmazsa olmaz bir konumda. Yeni mecraların kullanımı da dijital pazarlama trendlerinde öne çıkmaya devam ediyor. Altavia Group Kıdemli Danışmanı Samet Ensar Sarı’ya göre, bu alandaki en büyük ve önemli örnek TikTok uygulaması.

Çin merkezli TikTok’un markalar nezdinde güven oluşturmaya başladığına işaret eden Sarı, “2019 yılında tüm markalar TikTok’a girmek zorunda kalacak dediğimde yüz çeviren her şirketin sırayla TikTok’ta hesap açtığını görmeye başladık.

Özellikle Z jenerasyonu için ayrı bir önemi bulunduğunu da unutmayalım. Hedef kitleniz Z jenerasyonu ise bu trendi takip etmek zorundasınız” diyor.

Bu dönemde canlı ve sanal etkinliklerin de dijital pazarlama çalışmalarını etkilediğini kaydeden Sarı, “Bu noktada interaktiviteyi ve sosyal yaklaşımı güçlendiren etkinlikleri ve iletişim çalışmalarını görmeye başlayacağız. Sadece canlı yayın yapmaktan öteye geçebilmek şirketlerin zorlandıkları önemli bir nokta olacak” diye konuşuyor.

KOBİ’LERE DİJİTAL PAZARLAMA TÜYOLARI

Öncelikle, işinizde dijitale odaklı bir yol haritası oluşturun.

Ürünlerinizi yalnızca fiziksel mağazada tüketiciyle buluşturuyorsanız, hızla dijital mağazalar kurun.

Pazarlama çalışmalarınız kendi internet siteniz üzerinde satışa yönlendirecek şekilde kurgulanmalı.

Site trafiğine hakim olarak, müşterilerinize özel ve kişiselleştirilmiş ürün sunma kabiliyetlerinizi artırabilirsiniz.

Fiziksel mağaza ve dijital mağazalarınız arasında tam kanal entegrasyonu sağlayın, müşterilerinizden edineceğiniz verileri doğru analiz edin.

NAGİHAN ÜNÜVAR / MARKAMSEN KURUCUSU “SANAL GERÇEKLİK ÖN PLANA ÇIKACAK”

“Dünyada dijital pazarlama trendlerinin yönünün, 5G ile birlikte inanılmaz bir hıza ulaşacak olan büyük veri akışının etkin ve güvenli yönetimine odaklı olarak ilerleyeceğini düşünüyorum.

Markalar, büyük veriye sahip olmanın yanı sıra, akışın hızına uyum sağlamak ve verilerinin güvenliği için teknoloji yatırımlarını artıracaktır. Şu sıralar çok kullandığımız ‘Uzaktan’ kelimesinin ilerleyen süreçte gündelik hayatın olağan akışı olacağını düşünerek, dijital pazarlamada, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerinin ön planda olacağını söyleyebilirim.

Dünya markaları, marka deneyimini eğlenceli hale getirmek için bu teknolojilerden faydalanırken, kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarına önem veriyorlar. Kitlesel çalışmalar yerine, özel ve hedefe odaklı pazarlama çalışmalarına yönelimin arttığını görüyoruz.”

NEVZAT ATAKLI / TRİO MOBİL CEO’SU “DİJİTAL PAZARLAMA ARTIK BAŞROLDE”

“Son yıllarda geleneksel pazarlamadan rol çalan dijital pazarlama, pandemi ile online’a taşınan hayatlarımız için artık başrolde. Şirketler için marka yönetiminden ürün tanıtımına, lead toplamadan satış kapamaya kadar süreçlerin tamamı yüz yüze kanallardan online mecralara taşındı.

İşte bu noktada şirketler için, ekran başındaki hedef kitlesinin ilgisini çekmek, dijitaldeki yolculuğunu iyi anlamak ve tüm bunları yaparken rakiplerden sıyrılmak için tüm yetenekleri sergileyecek inovatif yollar bulmak şart oldu.

Bu dönemde öne çıkan en büyük müşteri iç görüsü ‘haberdar olmak, hiçbir şey kaçırmamak’. En doğru, en yeni bilgiye ihtiyacımızın olduğu bugünlerde de yine müşteriyi dünyadaki gelişmelerden ve trendlerden haberdar edecek, ilgisini çekecek içerikler oluşturmak ve bu içerikleri sınırsız – beklentisiz tüm dünya ile paylaşmak her markanın ajandasına girmek zorunda.”

SAMET ENSAR SARI / ALTAVİA GROUP KIDEMLİ DANIŞMANI“ALIŞVERİŞTE INFLUENCER ETKİSİ ARTIYOR”

“Türkiye’deki önemli markalar özellikle dijital pazarlama trendlerini dünya ile eş bir şekilde takip etmeye çalışıyor. Ancak Türkiye’nin geneli için buradaki en önemli kriter yurtdışı bazlı teknoloji ve servislerde artan maliyetler oluyor.

Bu da şirketlerimizin çoğunun trendlere entegre olmasını yavaşlatıyor. Yerli ve milli uygulamaların geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Girişimcilere ise yeni fırsatlar doğuruyor. Dijital pazarlama trendlerine baktığımızda ise Influencer pazarlaması tüketici odaklı markalar için etkisini güçlendirerek devam ettiriyor.

Pandemi dönemi de sınırlı alışveriş ortamı etkisi sebebiyle influencer’ların pazarlanan ürünlerin satın almadaki yarattığı motivasyonu çok ciddi bir şekilde artırdı. Şöyle ki online alışveriş yapan kişilerin yüzde 40’ı aldıkları ürünü bir influencer’dan gördüklerini söylüyorlar.”