Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş, dünya devi yatırımcıların odağına girdi. Geçen yıl Alesta’dan 5 milyon TL değerleme ile yatırımı alan şirket, şimdi de Keiretsu Forum Türkiye’den 7,5 milyon dolar değerleme yatırımı aldı. Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO’su Çınar Laloğlu, son yatırımla bir yıldan daha kısa sürede şirket değerlemesini 13 kat artırdıklarını söyledi.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Son yıllarda tüm dünyada en fazla gündemimize giren kelime ‘Dijitalleşme’ oldu. Bu alanda irili ufaklı birçok şirket boy gösterirken bazıları teknolojik olarak hızla gelişip Türkiye’nin en büyük şirketleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Öyle ki bu şirketler yatırımcıların da ilgi odağı haline gelmeye başlıyor.

Enerji verimliliği ve akışkanlar dinamiği alanında 10 yıldan fazla tecrübe ve Ar-Ge proje birikimine sahip olan, 2018’den beri de kendi bünyesinde ürettiği özgün ürün teknolojileriyle müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayan yerli teknolojiler sunan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş., genç bir şirket olmasına rağmen dünya devi yatırımcıların radarına girdi.

2020 yılında Alesta’dan 5 milyon TL değerleme ile yatırım alan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş., şimdi de küresel melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum Türkiye’den 7,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Yatırım turuna Ales-ta’da devam yatırımı yaptı. Şirket, bu yatırım turuyla değerlemesini 1 yıldan kısa bir sürede 13 kat artırarak önemli bir başarıya imza attı.

DÖRT ÖZEL ÜRÜN GELİŞTİRDİ

Endüstriyel IoT çözümleriyle firmaların kritik ekipmanlarını akıllandırdıklarını anlatan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO’su Çınar Laloğlu, firmaların doğrudan fark edemediği problemlere odaklandıklarını söyledi.

Bu kapsamda dört ürün geliştirdiklerinin bilgisi veren Laloğlu, “Bu projelerimizde dünya devi yatırımcıların da radarına girdik. 2020 yılında Alesta’dan 5 milyon TL değerleme ile yatırım almıştık.

Bu yatırım turuyla değerlememizi 1 yıldan kısa bir sürede 13 kat artırdık, şimdi yeni ürünlerle yurt dışındaki satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Geleneksel tüm sanayi alt yapısını yenilikçi teknolojilerle dijitalleştirerek firmalara ve çevreye katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Laloğlu, “Türkiye’den çıkan çok iyi girişimlerin olması diğer girişimleri motive ediyor, daha iyisini başarabilmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YÜZDE 15’E VARAN TASARRUF

Geliştirdikleri dört ürüne dair de bilgiler veren CEO Laloğlu, “Şirketlere yapay zeka tabanlı bir yazılım üzerinden bildirimler ve yönlendirmelerle yüzde 15’e kadar enerji, ekipman ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Enerji verimliliği öncelikli olarak, maksimum performansta sistemlerin çalışması için yazılımlar geliştiriyoruz.

Yazılımın yanı sıra donanımı da içeren sistemimiz, entegre olduğu tesislerdeki ulaşılması zor ve riskli alanlardaki ekipmanların arızalarını, çalışma zamanlarını, maddi kayıpları müşterilerin her yerden yönetilmesine imkân sağlıyor” şeklinde konuştu.

Bu ürünlerden biri olan Bren STM’nin (Steam Technology Monitoring) endüstride, özellikle buhar teknolojilerinde kullanıldığına dikkat çeken Laloğlu, şöyle devam etti: “Nano jeneratör teknolojileriyle yola çıkarak bu ürünümüzü geliştirdik. Mekanik, elektronik ve yazılım ekiplerinin multidisipliner çalışması sonucu Bren STM ortaya çıktı.

Bu teknolojileri kendi enerjisini üretebilen, batarya değişim ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak daha özgün ve yenilikçi hale getirdik.

Bren STM ile kritik öneme sahip mekanik ekipmanları, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle takip ederek müşterilerimize enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlıyoruz” dedi.

RUSYA VE ORTADOĞU HEDEFTE

Yurt dışı büyüme hedefi ile farklı ülkelerde satış operasyonlarını başlattıklarını anlatan Laloğlu, “Amerika ve Avrupa’dan sonra Rusya ve Ortadoğu pazarı öncelikli hedeflerimiz arasında. Pazarda farklı teknolojilerle katma değeri yüksek yeni ürünler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YILIN INOVASYON ÖDÜLÜ BREN’İN OLDU

Geliştirdiği başarılı projelerle ardı ardına ödüller de toplayan Bren, son ödülünü ise Brisa Yolculuğun Öncüleri 2021 programında aldı. Sabancı Yönetimi’nin jüri üyeleri arasında yer aldığı programa toplam 87 başvuru geldi. En yüksek puanı alan Bren, programın birincisi olarak, ‘Yılın İnovasyon Ödülü’ ile büyük ödülün sahibi oldu.

AKILLI SENSÖR TEKNOLOJİSİNE SAHİP

Petrol-gaz, enerji santralleri, gıda, kimya sanayi, ambalaj ve tekstil sektörlerinin hedefleri arasında bulunduğunu anlatan Laloğlu, iş modelleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Kendi enerjisini üretebilen akıllı bir sensör teknolojisine sahibiz. Böylece geleneksel çözümlerden ayrışıyoruz.

12 aydan daha kısa sürede yatırım geri dönüş süresi olan bir iş modeli ile hizmet veriyoruz. B2B satış ve kiralama modeli üzerinden ilerliyoruz. Kiralama modelini yüksek adetlerde ihtiyacı olan müşterilerimiz için oldukça kazançlı ve avantajlı oluyor.”

EKİP 1 YILDA 3 KAT BÜYÜDÜ

Endüstriyel IoT sektörünün hızla geliştiğini aktaran Laloğlu, önümüzdeki 5 yılda yüzde 43’lük büyüme beklendiğini kaydetti. Bu alanda şirketlerinin de güçlü bir büyüme performansı sergilediğini aktaran Laloğlu, “Ekibimiz 1 yılda 3 kat büyüdü. Müşteri sayımız ise 5 kat arttı” dedi.

Endüstriyel nesnelerin internetini, düşük güçte üretim teknolojilerine entegre ederek kendi enerjisini üretebilen akıllı sensörler ve birleştirilmiş yapay zeka uygulamalarını artırmayı hedeflediklerini anlatan Laloğlu, “Bu kapsamda uluslararası patentli teknolojimiz olan esnek hibrit nano jeneratör teknolojisini 2022’de daha farklı bir uygulama alanıyla ilk Türkiye’de uygulayarak yenilikçi bir çözüm getireceğiz” diye konuştu.