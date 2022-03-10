Şirketlerin pazarlama stratejilerinde önemli bir yer kaplayan spor sponsorluklarına olan destekleri artıyor. Futbol, basketbol gibi ana spor dallarının yanı sıra artık şirketler atletizm, koşu, güreş, yelken, karate, okçuluk gibi alternatif sporlarada yoğun ilgi gösteriyorlar.

Tarihimizde en çok madalyayı kazandığımız olimpiyat organizasyonu olan Tokyo 2020, Türkiye için ilklerin yaşandığı bir yıl oldu.

Bu başarıda kuşkusuz şirketlerin yıllardır genç sporculara verdiği desteğin katkısı da önemli bir yer kaplıyor. Zira sporun geniş kitlelere ulaşma gücü, markalar için cazibe oluşturuyor.

Şirketler, hem sporculara maddi destek sağlayarak hem de onların hikayelerini iletişim çalışmalarında duyurarak binlerce genç sporcuya ilham vermeyi hedefliyor.

Şirketlerin en önemli hedefi ise bugünün sporcularına verdikleri desteklerle başkalarına da örnek olmak ve yarının sporcularına yol açmak. Futbol, basketbol, voleybol gibi geniş kitlelere ulaşan ana spor dallarının yanı sıra artık şirketler alternatif spor dallarına olan desteğini artırdı.

Şirketler, atletizm, koşu, güreş, halter, tekvando, karate, okçuluk, rüzgar sörfü, badminton, yüzme, judo, bisiklet, eskrim, espor gibi pek çok alternatif sporu sponsorluklarla destekliyor. Biz de haberimizde alternatif sporlara destek veren 16 kurumun yeni dönem planlarını araştırdık.

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