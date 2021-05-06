Fark Holding ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Arya Yatırıma Hazırlık Programı’nın başvuruları başladı. Program kapsamında; girişimleri büyütecek yoğun eğitim programı, mentorluk ve ilk üçe giren girişimciler için 25 bin, 15 bin ve 10 bin TL destek imkânını sunuluyor.

Arya Kadın Yatırım Platformu’nun Fark Holding’in desteğiyle 2016 yılından itibaren düzenlediği ve 2018 yılında Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle etki alanını daha da genişlettiği Arya Yatırıma Hazırlık Programı; girişimini hayata geçirmiş ve işini büyütmek için yatırım desteğine ihtiyaç duyan, teknoloji odaklı kadın girişimcileri yatırıma hazırlamayı ve tanıtımlarını amaçlıyor.

Türkiye İş Bankası’nın girişimcilere özel fırsatlarından yararlanabilecek girişimlere; programın ilk etabında katılımcılara dört haftalık online eğitim verilecek. Girişimciler, yatırım almaya yönelik eğitimlerin yanı sıra her bir şirkete özel seçilen mentorlarla çalışarak, aldıkları geri bildirimlerle kendilerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Online eğitimini tamamlayan girişimciler, yatırımcılara sunum yapma şansını elde ederken; yarı finale seçilen ilk 5 girişim finalde birincilik için yarışmaya devam edecek. Retreat etkinliğinin sonunda ise Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle; birinciye 25.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL değerinde ödül verilecek.

Arya Kadın Yatırım Platformu Hızlandırma Programına seçilen tüm girişimler Retreat’e katılma, yatırım sunumu ve yatırımcılarla gün boyunca networking yapma fırsatı kazanacak.