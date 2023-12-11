ARA
Bist 100
7728,44
-2,34%
Bist 100
Dolar/TL
29,0052
0,071%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1945
0,0254%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0755
-0,0748%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1844,47
-1,19%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Girişim/Kobi
  • Bingöllü mühendis küçük bir tesiste bu işi kurdu, şimdi 5 ülkeye ihracat yapıyor

Bingöllü mühendis küçük bir tesiste bu işi kurdu, şimdi 5 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'de çeşitli fabrikalardan çıkan alüminyum atıklar, Bingöl'de külçeye dönüştürülerek Avrupa'nın 5 ülkesine ihraç ediliyor.

11 Aralık 2023 | 19:02
0
Bingöllü mühendis küçük bir tesiste bu işi kurdu, şimdi 5 ülkeye ihracat yapıyor

Devlet desteğiyle geliştirdiği tesisinde atık alüminyumu ekonomiye kazandıran Bingöllü makine mühendisi Yakup Karagöz, Yunanistan, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'ya külçe alüminyum satışı yapıyor. İşte anlattıkları:
 

1
2010 YILINDA BAŞLADI

2010 YILINDA BAŞLADI

Bingöllü makine mühendisi Yakup Karagöz, 2010'da Küçük Sanayi Tesisi'ndeki 100 metrekarelik tesisinde alüminyum külçe üretimine başladı. Karagöz, üretim kapasitesini artırarak 2013'te organize sanayi bölgesinde (OSB) tesis kurdu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bingöl İl Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansının verdiği destekle tesisini geliştiren Karagöz, günlük yaklaşık 4 ton, aylık 120 ton alüminyum külçe üretimi yapıyor. Toz haline getirilmiş alüminyum atıklar, yaklaşık 800 ila 1000 derecelik ocaklarda eritilerek kalıplara dökülüyor.
2
KOSGEB'TEN VE FIRAT KALKINMA AJANSI'NDAN DESTEK ALDIK

KOSGEB'TEN VE FIRAT KALKINMA AJANSI'NDAN DESTEK ALDIK

Karagöz, AA muhabirine, üretime küçük bir ocakta başladıklarını anlattı. Alüminyum atıklarını dönüştürerek külçe haline getirdiklerini söyleyen Karagöz, şunları kaydetti "Bizim günlük üretimimiz günlük 4 ton, aylık da 100-120 ton. Yıllık da 1200-1300 ton üretimi yapıyoruz. Bundan sonra alüminyum biyet olarak üretmek istiyoruz. Farklı bir tesiste alüminyum biyet olarak üretim yapacağız. Alüminyum farklı aşamalardan geçiyor, çok meşakkatli bir iş. Hem ısı hem de oluşturduğu tozdan dolayı çok zahmetli bir iştir. Ocaklarımız 850 ile 1000 derece arasında bir ısı vermektedir. Buradaki çalışma şartları gerçekten çok ağır. 2017 yılında KOSGEB ile Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle işimizi sürdürdük. KOSGEB'ten yaklaşık 300 bin lira destek aldık. 2022 yılında da Fırat Kalkınma Ajansından faizsiz kredi desteğiyle makine alımı yaparak işimizi sürdürmekteyiz."
3
STRATEJİK BİR ÜRÜN

STRATEJİK BİR ÜRÜN

Tesislerinde 15 kişinin çalıştığını anlatan Karagöz, personeli kendi tecrübe ve imkanlarıyla yetiştirdiklerini dile getirdi. Karagöz, ülüminyumun Türkiye ve dünya için stratejik bir ürün olduğunu söylüyor.
4
İHRACAT YAPIYOR, 85 MİLYON LİRA CİRO BEKLENTİSİ VAR

İHRACAT YAPIYOR, 85 MİLYON LİRA CİRO BEKLENTİSİ VAR

Karagöz şöyle konuştu: "Türkiye'de çok fazla alüminyum ihtiyacı var. Özellikle havacılık, inşaat, mimaride çok fazla kullanılmaktadır. Çelik sektörünün dışında en çok kullanılan sektör alüminyumdur. Çok rahat şekil alabiliyor, hafif olmasından dolayı birçok sektörde kullanılıyor. Ürettiğimiz külçelerin bir kısmını yurt dışına gönderiyoruz. Yunanistan, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'ya ihracat yapıyoruz. Bizim geçen yıl ciromuz 50 milyon liraydı. Bu yıl da 85 milyon lira ciro beklentimiz var."
0
  • ALTIN GRAM - TL 1844,47 -1,19%
  • ALTIN ONS 1977,78 -1,25%
  • BIST 100 7728,44 -2,34%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0052 0,071%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1945 0,0254%
  • EURO/USD 1,0755 -0,0748%
  • INGILIZ STERLINI 1,25509 0,02231%
  • JAPON YENI 146,313 0,963%
  • KANADA DOLARI 1,35706 -0,12364%
  • RUS RUBLESI 90,9865 -1,268%
Günün En Çok Okunanları
Bir dönemin akıllı telefon devi geri dönüş planlıyor
Mega Metal (MEGMT) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları...
Mega Metal (MEGMT) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
GERİ
İLERİ
Bir dönemin akıllı telefon devi geri dönüş planlıyor
Mega Metal (MEGMT) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Mega Metal (MEGMT) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL