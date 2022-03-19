Şentürk, maliyeti düşük tutmak için yerel atıklarla döngüsel ekonomi çerçevesinde bir ürün oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ailemin daha önce yaptığı kuru üzüm ihracatından bildiğim üzümlerin çöpü aklıma geldi. Bu çöpler ya toprağa atılıyor ya da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bunları ekonomiye kazandırmak istedik. Çevremizde bolca bulunan bir ham madde olduğunu da değerlendirerek projeye başladık. Fosil kökenli malzemeleri azaltmak istedik projede. Ayrıca döngüsel ekonomiyi gözettik.”