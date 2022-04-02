Profesyonel hayattan ayrılarak Ecce adıyla kendi mücevher markasını kuran Ece Şenyıldız, bu yıl mağazacılığa giriş yaptı. Galataport Paket Postanesi’nde ilk şubesini açan girişimci, 2022’de iki kat büyüme hedefliyor.

KOBİ Girişim Mart 2022 tarihli sayıdan

Türkiye mücevher pazarında dünyanın önemli üretim noktalarından biri. Türkiye’de üretilen altın ve mücevherlerin yüzde 30-40’ı ihraç ediliyor. Mücevher İhracatçıları Birliği, rakamlarına göre mücevher ihracatı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 79,5 artışla rekora imza atarak 6,781 milyar dolara çıkmış durumda.

Sektörün 2023 hedefi ihracatı 12 milyar dolara çıkartmak. İhracattaki bu büyüme ivmesi iç pazarı da hareketlendiriyor. Son yıllarda Türkiye’de pek çok yeni mücevher markası ortaya çıktı. Bunların önemli bir kısmı yurtdışında da büyüyor.

Ece Şenyıldız’ın kurduğu ECCE de bu markalardan biri. Uzun yıllar profesyonel hayatta çalıştıktan sonra kendi markasını kuran Şenyıldız’ın tutkusu çocukluğuna kadar gidiyor. Annesinin mücevhere olan ilgisi nedeniyle Kapalıçarşı’da hanların içinde küçücük atölyelere giden Şenyıldız, o atmosfer ve takılardan etkileniyor.

“Oradaki ustalarla konuşur, hep sorular sorardım” Şenyıldız, bir gün tezgahın o tarafında olduğunu hayal ediyordu. Saint Pulcherie Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversite’sinde dört yıl boyunca reklamcılık okuyan girişimci uluslararası reklam ajanslarında global markalarla çalıştıktan sonra masanın diğer tarafına geçti ve İngiliz aksesuar devi Accessorize’da uzun yıl lar pazarlama yöneticiliği yaptı.

Edindiği deneyimlerin ardından çocukluğunda hayalini kurduğu markayı kurmaya karar verdi. 2017 yılının son aylarında ECCE markasını kurdu.

BEYMEN’DE YER ALIYOR

Kurumsal hayatta çalışma deneyimi olmasına rağmen her zaman kendi işimi yapmayı planladığını söyleyen Şenyıldız, “Mücevhere olan tutkumu keşfettiğim dönemde de bu tutkuma yoğunlaşmam gerektiğini fark ettim, kendime ve arkadaşlarıma tasarladığım mücevherlerin beğenilmesi ve en önemlisi de benim bu süreçte kendimi çok keyifli hissettiğimi keşfedişimle ECCE’yi kurmaya karar verdim” diyor.

Markanın ismi için uzun süre düşünen girişimci, kraliçe anlamına gelen ‘Ece’yi seçti. Her kadın kendini kraliçe gibi hissetmekten mutluluk duyar düşüncesiyle hareket eden Şenyıldız, daha da baskın okunsun diye +1 ‘C’ harfi ile ‘ECCE’ markasını ortaya çıkarttı.

2017 Kasım ayında markayı kurdu ve aralık ayında ilk defa tasarımlarını sergiledi. İlk aşamada kendi mağazasını açmak yerine lüks segmentte faaliyet gösteren mağazalara odaklanan girişimci, Türkiye’nin bu alanda önde gelen markalarından Beymen’le anlaştı.

2019 yılı ağustos ayında Beymen’in mücevher markaları arasına giren Şenyıldız, ilk olarak Zorlu Center mağazasında yer aldı. Ardından işbirliğine Beymen’in diğer mağazaları da dahil edildi.

Markanın aynı zamanda tasarımcısı olan Şenyıldız, İngiltere, Beyrut, Yunanistan ve Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinde kadınların zevkle kullandığı bir marka haline gelerek büyümeyi hedefliyor.

YURTDIŞINDA BÜYÜME HEDEFİ VAR

ECCE mücevher markası minimal, gece ve gündüz rahatlıkla kullanılabilecek, işçilik ve pırlanta kalitesi açısından üst sınıf mücevherlerden oluşuyor. Şenyıldız, “ECCE markası olarak ilk günden beri farkımızı; pırlanta ve işçilik kalitemiz ile samimi ve içten iletişim dilimizle ortaya koymayı hedefledik.

Minimal ürünlerde bu kadar iyi kalite pırlanta tercih edilmezken ECCE, F VS kalite pırlanta kullanmaya önem gösteriyor. İşçilikte ise kusursuzluk tek ilkemiz. Müşterilerimizi her zaman dinleme ve ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılık vermek ise en önemli amacımız” diyor.

Markanın yolculuğundaki en önemli adımlardan biri 2022 yılı oldu. ECCE markası ilk mağazasını Galataport Paket Postanesi’nde açarak mağazacılığa giriş yaptı. Yurtdışında Amerika, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere belli başlı ülkelere ihracat yapan markanın ana hedefi satışların çoğunluğunu ihracat tarafına yoğunlaştırmak.

Hali hazırda satışların yüzde 40’ı ihracattan geliyor. Şenyıldız, “Yeni pazarlar her daim gündemimizde ve sürekli iletişim halindeyiz, bazı markaların da üreticisi olarak ayrı bir platformda çalışmalarımız devam ediyor” diyor. Pandemi döneminde büyümesini sürdüren şirket, ağırlıklı olarak dijital mecralara odaklandı.

Online satışları artıran şirket, 2021 yılında satışlarını yüzde 50-60 arttırmayı başardı. 2022 yılında da markanın hedefleri büyük. Hedefleri yüksek tutmadan ilerlemenin mümkün olmadığını söyleyen Şenyıldız, bu sene de, geçen senenin iki katı büyüme hedefliyor.

2022 MÜCEVHER TRENDLERİ

Şenyıldız’a göre akışkan sürrealist tasarımlardan, geometrik şekillerin keskinliğine kadar 2022 çok renkli bir mücevher trendine sahip.

2022 senesinde ince zincir kolyelerin yanı sıra kalın zincirler, dolgun formlar ve büyük boy bağlantılar öne çıkıyor. Büyük küpeler, mücevher dünyasına yeniden giriş yaptı.

Şenyıldız, “Çok sade bir günlük kıyafetle kombinlendiğinde bile sizi günün yıldızı yapabilen büyük küpeler hem geometrik tasarımlar hem de akışkan formlar ile 2022 mücevher modasının da enlerinden” diyor.

Modanın her alanında olduğu gibi mücevher dünyasında da akışkan formlar ve sürrealist dokunuşlar yerini sağlamlaştırıyor.

2022 yılında da mücevher dünyası klasik renklerinin dışına çıkmaya ve göz alıcı renkleri değerli taşlarla birleştirmeye devam ediyor. Sarı pırlantalar, zarif pırlantalar ile renkli taşların bir arada kullanıldığı yüzükler ve renkli camlar, mücevher dünyasının yeni yıldızları.

HARFLERİ KOLEKSİYONA ÇEVİRDİ

“Her oluşumun bir hikaye ile başladığına inanıyorum. Benim hikayem kendimi keşfetmeye başladığım, beni mutlu eden duyguların peşinden gitmem ile başladı. Çocukluğumdan beri takı ve aksesuara çok meraklı bir genç kızdım, annemin de ilgisinin bu merakımda etkisi büyük. Çok da fazla duygusal bir yapım olduğu için bana mutluluk veren, kalbime dokunan duyguları koleksiyona çevirdiğimi söyleyebilirim.

Bu maceram; ilk çıkardığım Harf Koleksiyonu ile başladı; evimde, kırtasiye aksesuarlarımda, çantalarımda, kıyafetlerimde harfler oldum olası yer alır ve bana kendimi çok özel ve iyi hissettirirdi, özellikle kişiselleştirilmiş takıların verdiği mutluluk ve his benim için muhteşem; ister kendi harfin ister sevdiğin insanın baş harfini taşımak yıllarca süren mutluluk gibi.

ECCE harflerinde ise kendine özgü tipografi ve font çok beğenilerek tercih ediliyor. Sevdiğim değerli olan insanların baş harflerini üzerimde taşımak istememle oluşturduğum bu koleksiyon hala en çok satanlar arasında.

İlham kaynağım öncelikle kendim, hislerim, yaşadıklarım, duygularım, kalbime dokunan tüm duygular ve olaylar diyebilirim. Hayal gücümüzü her zaman çok geniş tutmalıyız. Oluşturduğum tüm koleksiyonlar benim hayatımın içinde yer alan değerlerden oluşuyor.”