2000’li yılların başlangıcıyla birlikte, teknoloji devrimi ve artan mobilite, globalleşmeyi beraberinde getirdi. İş fikirlerimiz de bu eksende şekilleniyordu, nasıl bir iş kuracağımızı düşünürken pazarı hep global ölçekte analiz ediyorduk, ancak Koronavirüs salgını, tüm dünyada iş yapış şekillerini değiştirdi. Bu dönemin etkisi, yakın geleceğin tüm ezberlerini bozacak gibi görünüyor.

Örneğin, salgın sonrası kısıtlanan hareketlilik sebebiyle yerelde mikro ölçekte hizmet veren işletmelerin hayati öneme sahip olduğunu gördük. Mahallemizdeki market, fırın, eczane, şarküteri, kuaför, kuru temizleme dükkanı, pizzacı, pastane, nalbur gibi işletmelerin bir anda yıldızı parladı.

Bununla birlikte artan işçilik maliyetlerinden ötürü, daha az çalışanla yönetilebilen, aynı zamanda kaliteden ödün vermeyen fast-casual segmenti gıda alanında yatırımcıların dikkatini çekecek. Paket servis ağırlıklı dünyada ‘dark store’ hayalet mutfak olarak adlandırılan, satış noktasının dekorasyonu ve görünürlüğü dışında, standartlarından taviz vermeden adrese teslim yemek konseptleri de çok hızla artış gösterecek.

Aslında bu yıl tam anlamıyla dijital pazarlamaya dönüşüm yılı olacak. Rakiplerinin önüne geçmek isteyen markalar, pazarlamada yeni yöntemler keşfedecek. Bu anlamda dijital pazarlama kanalları markaların elini güçlendiren önemli bir silah olacak ancak birbirini tekrar eden uygulamalar yerine; yenilikçi, yaratıcı enstrümanları test eden firmalar öne çıkacaklar. Kapak haberimizde online eğitim, online market, dijital zeka gibi bu dönemin öne çıkacak girişimlerini araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.