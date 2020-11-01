Özellikle gelir seviyesi yüksek toplum kesimleri, pandemi döneminde evleri için erteledikleri dekorasyon çalışmalarına hız verdi. Vadiİstanbul’da mağazası bulunan Ravi Dekor’un sahibi Bahar Furat, bu durumun dekorasyon sektöründeki işleri artırdığını söylüyor.

Aram Ekin Duran

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Furat, şirket olarak yakın dönemde yurtdışında üç, yurtiçinde yedi mağaza daha açmak için kolları sıvadıklarını belirtiyor. Toplumun çoğunluğunun mart ayından beri büyük oranda evlere kapanması, evdeki yaşam alanını daha konforlu hale getirme çabasını da artırdı.

Özellikle gelir seviyesi yüksek toplum kesimleri, pandemi döneminde evleri için erteledikleri dekorasyon çalışmalarına hız vermiş oldu. Bu durum, pek çok sektör durma noktasına gelirken, dekorasyon şirketlerinin işlerinin diğer alanlara göre daha az zarar görmesine yol açtı.

Bu dönemde büyüme hedeflerini revize eden ve mağaza sayısını artırmayı planlayan bu şirketlerden biri de Ravi Dekor. Vadiİstanbul’da bir mağazası bulunan şirket, önümüzdeki dönemde özellikle Katar ve Kuveyt olmak üzere, yurtdışında üç, yurtiçinde yedi mağaza daha açmak için kolları sıvadı.

Şirketin kurucusu Bahar Furat ile, sektörün durumunu ve gelecek planlarını konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz?

Ravi Farsça’da “haber veren” anlamına gelmekte olup, ev aksesuarı ve dekorasyon sektörüne yön verme hedefiyle 2016 yılında kuruldu. Amacımız dünya standartlarında ve üst kalitede dekorasyon ürünlerini uygun fiyatla Türk halkına sunmaktı. Günümüzde Ravi ürünlerine eşdeğer kalitede ürünlerin sadece ithal olduğunu ve fiyatlarının da yüksek kurlar nedeniyle her geçen gün kat be kat arttığını görüyoruz. Hammadde fiyatlarının da dolara endeksli olduğunu dikkate aldığımızda ve ürün kalitesini göz önünde bulundurulduğunda ürünlerimiz erişilebilir kaliteli ev aksesuarlarını Türk halkına sunuyor.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor?

Şu anda 12 kişilik merkez ekibimiz dışında, çözüm ortaklığı yaptığımız 3’üncü firmalarla 100 kişilik bir aileyiz.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Vadistanbul’da bulunan mağazamızda müşterilerimiz ürünleri birebir görerek satın alabildikleri gibi, web sitemiz üzerinden ve whatsapp üzerinden de sipariş alıyoruz. Sigortalı kargomuz sayesinde ürün kargoda kırılsa dahi derhal yenisini gönderiyoruz. Müşterilerimiz için en önemlisi aslında bize evlerinin resim veya videolarını gönderdiklerinde onlara kombin önerisi sunmamız oluyor.

Yeni taşınan veya evinizi yeniden dizayn eden müşterilerimiz ise bizimle iletişime geçtiklerinde evlerine uyabileceğimizi düşündüğümüz ürünlerimizin hepsini paketleyip müşterimize de uygun olan bir günde evine misafir oluyoruz. Bütün ürünleri yerlerine yerleştirip, müşterimize ürünleri yerinde görme fırsatı sunuyoruz.

Bu hizmetimiz sayesinde müşterilerimizi hangi ürünün nereye olabileceğini düşünme derdinden ve zaman kaybından kurtarıyoruz. Evlerine aksesuarlandırma projesi yaptığımız müşterilerimize özel sunduğumuz fiyatlarımız da onları çok mutlu ediyor.

Dekorasyon konusunda Türkiye’de hangi trendler öne çıkıyor?

Dekorasyon konusunda özellikle salonlardaki tv ünitelerinde yer alan açık raf sistemleri, mermer masalar, pirinç aksesuarlar kesinlikle ön planda. Mobilyalarda antrasit, kum rengi ile oturma gruplarında lacivert renkler son yılların vazgeçilmezi diyebilirim. Bu renklerin yanında hardal sarısı, turuncu, mercan gibi göz alıcı renklerle evin havası tamamen değişiyor.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?

Önümüzdeki dönemde pandemi süreci olmasaydı Türk ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurtdışındaki fuarlara katılacaktık. Hatta idari kurumlardan bu konuda davet dahi geldi. Ancak, pandemi nedeniyle bu süreci biraz askıya almak durumunda kaldık. Ancak, fuarların günümüzde online olarak yapılıyor olması bizim için bir fırsat diyebilirim. Online olarak yabancı fuarlarda yerimizi alacağız.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Hangi ülkeler? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir? Gündeminizde yeni ülkeler var mı?

Evet, tüm dünyaya kargo gönderimi yapıyoruz. Özellikle Amerika’daki mimarlarla çok sık çalışıyor ve evlerinin aksesuarlarını ülkemizde üretip Amerika’ya tırlarla gönderiyoruz. Onun dışında Arap yarımadası bayanları ev dekorasyonu ve ik-ramlık ürünlere oldukça düşkünler. Evlerinde en son trendleri sunmayı çok seviyorlar ve bu nedenle Ravi onlar için vazgeçilmez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Alışveriş merkezine sadece mağazamızı ziyaret etmek için gelen o kadar çok müşterimiz oluyor ki. Aynı şekilde whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçip evinin resimlerini paylaşan yabancı müşterilerime kombinler yapıp kargolarını büyük özenle hazırlayıp gönderiyoruz. Yurt-dışına yaptığımız gönderimlerde de kargoda kırılma halinde, ürünlerin aynısını tekrar gönderiyoruz.

Bu şekilde müşteri memnuniyetinin en önemlisi olduğunu her zaman hissettiriyoruz. Yurtdışı temsilciliklerimiz büyük süratle açılmaya devam ediyor. Etkin üretim koşulları ve sürdüre-bilirlik politikalarımız çerçevesinde üretim merkezimizi, depolarımızı, sevkiyat birimlerini aynı çatı altında topladık ve Ar-Ge bölümümüzle birleştirdik.

Bu dönemde pazarlama stratejilerinizde değişikliğe gittiniz mi?

Web sitemizi yeniledik ve sosyal medyaya daha fazla yatırım yapmaya başladık. Web sitesi, kargo takibi ve ürünlerin paketlenmesi için yeni elemanlar istihdam ettik. Her firmada olduğu gibi biz de e-ticaretin önemini daha iyi kavradık, bu nedenle, gelecek vaat eden e-ticarette daha etkili olmaya çalışıyoruz.

2019 yılında ne kadar büyüdünüz? 2020 sonuna kadar hedefiniz nedir?

2019 yılında marka bilinirliğimiz çok arttı. Global anlamda yurtdışından gelen taleplerin artması da bunun en önemli göstergesi. 2020 sonuna kadar da marka bilinirliliğimizi e-ticaret ve sanal platformdan da faydalanarak katlamayı hedefliyoruz. 2018 de yüzde 25, 2019 da ise yüzde 30 büyüme gösterdik.