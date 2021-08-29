Dijital danışmanlık uygulamasını başlatan Eksperin platformu, alanlarında uzman kişileri TL/dk üzerinden ücretle müşteri ile telekonferans yoluyla görüştürüp kişi ve şirketlerin oturdukları yerden konusunda deneyimli kişilere rahatça ulaşıp sorunlarını çözebilmelerini sağlıyor.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Bu sayede uzman da profesyonel gelir elde ediyor. Şirketlerin işlerini büyütebilirleri ya da iş hayatında yanlış giden konuları görüp gerekli tedbirleri alabilmeleri başarının olmazsa olmazlarından. Birçok şirket bunun için çeşitli alanlarda uzman danışmanlarla çalışıyor.Ancak kaynakları sınırlı olan KOBİ’ler için bu tarz danışmanlıkları almak hele ki işlerin daraldığı pandemi döneminde ekstra külfet demek.

İşte bu gerçekten yola çıkan yeni girişim Eksperin platformu, firma sahiplerine yönelik dijital danışmanlık hizmeti veriyor. Konusunda uzman kişilerle, bu kişilerden fikir, tavsiye, danışmanlık almak isteyenleri görüştürme hizmeti sunan dijital platform Eksperin.com, bilgiyi demokratikleştirerek herkesin kolayca ulaşabileceği yeni bir iş modeliyle sunuyor.

Alanlarında uzman kişileri TL/dk üzerinden ücretlendirmeyle müşterileriyle telekonferans yoluyla görüştürüyor. Girişim, ihtiyacı olan kişi ve şirketlerin istedikleri zaman, oturdukları yerden konusunda deneyimli bu kişilere rahatça ulaşıp sorunlarını çözebilmelerini sağlamayı amaçlarken uzmanlar da profesyonel gelir elde ediyor.

Pandemi döneminde kurumsal şirketler ve kurumlardan da ilgi gören platformun amacı, şirketlerin işlerini büyütebilmek veya yanlış giden şeyleri görerek önlem alabilmeleri için uzman desteği almalarına aracılık etmek.

Eksperin Platformu Kurucusu Ersin Mete Ertürk, Eksperin’in amacının iş insanlarının, işlerinde ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunları çözebilecek kişilere ulaşarak anında görüşebilmelerini sağlamak olduğunu söylüyor.

Platformun teknolojik altyapısı sayesinde iki taraf birbirlerinin iletişim bilgile¬rine sahip olmadan, güvenle bu görüşmeleri gerçekleştirebiliyor.

Pandemi ile birlikte, iş yapış şekillerinin tamamen değişerek dijitale kayması sonucu ciddi bir ilgi olduğunu ve görüşme hacimlerinin METE ERTÜRK arttığını belirte Ertürk, “Geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yıl Haziran ayına kadar, platform üzerinden 30 bin dakikaya yakın görüşme gerçekleşti.

Çünkü özellikle iş insanlarının yaşadıkları en önemli sorunlardan birinin, işleriyle ilgili özel olarak soru so rup fikir alabilecekleri uzman kişileri bulmak ve onlarla kolay yoldan görüşebilecekleri bir

ortam bulunmadığını biliyoruz” diyor.

Ertürk, bugüne kadar yapılan görüşmelerin ortalama süresinin 37 dakika, uzmanların ortalama dakika ücretlerinin ise 18 TL olduğunu belirtiyor.

Platformda yer alan uzmanlar dakika ücretlerini online başvuru sırasında kendileri belirliyorlar. Ücret talep etmeyen danışmanlar da var. Bu kişiler platformda ücretsiz olarak deneyimlerini paylaşıyor.

Teknolojiden, insan kaynaklarına, ekonomiden, finansa, girişimcilikten, pazarlama ve dış ticaret alanlarına kadar birçok farklı başlıkta yer alan uzmanlar için platformda hizmet verebilmeleri konusunda istenen birkaç temel konu var.

Kurumlara toplu görüşme dakikaları da sunan Eksperin bu hizmeri ile, 250, 500 veya 1.000 dakika satın alan kurumlar istedikleri uzmanla sabit fiyattan hizmet alabiliyor.

NASIL İŞLİYOR?

Platform, uzmanlar ve uzman tavsiyesine ihtiyaç duyanlar arasında bir kolaylaştırıcı olarak hizmet veriyor. Belirli bir iş sorusu veya özel hayatınızla ilgili yardım arıyorsanız, devam edip bir görüşme ayarlamak için deneyimli profesyonellere göz atabiliyorsunuz.

Çok çeşitli iş konularında bire bir uzman tavsiyesi alabileceğiniz bir pazaryeri. Birkaç telefon konuşmasıyla çözülebilecek, hızlı soru-cevap tarzı danışmanlık çağrılarını kolaylaştırıyor.

Doğru bilgi veya deneyim aramak için saatler harcamak yerine, ihtiyaç duyulan yanıtlar güvenilir, doğrulanmış ve yetkin kaynaklardan hemen alınabiliyor.

450 UZMANI VAR

Platform, Alphan Manas ve Prof. Dr. Emre Alkin’in de aralarında bulunduğu 450’ye yakın uzmana sahip ve her ay bin¬lerce dakikalık danışmanlık görüşmesine aracılık ediyor.

Dakika ücretleri platform ortalamasının üzerinde olan bu uzmanlarla şu ana kadar birkaç defa görüşüldü. Prof. Dr. Emre Alkin görüşmelerden elde ettiği geliri bağışlıyor.

Eksperin, pandemi ile birlikte kurumsal şirketlerden gelen taleplerle iş modellerine yeni hizmetler ekledi. Yüz yüze eğitim ve seminer süreçleri rafa kalktığından platform, şirketlere online seminer ve eğitim hizmet¬leri ile de sunmaya başladı.

Ertürk, pandede yıllar sürecek dönüşümlerin kurumsal şirketler tarafından çok hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve tüm eğitim, seminer, lansman, toplantı gibi etkinliklerin online taşındığını söylüyor.

Çok hızlı aksiyon alıp uzman havuzlarını yeni dünyanın iş modeline adapte ettiklerini belirten Ertürk, online danışmanlık hizmetinin yanına, online eğitim-seminer, online keynote konuşma ve moderasyon gibi hizmetleri ekleyerek tamamen entegre bir hizmet sunmaya başladıklarını da vurguluyor.

Bununla birlikte, uzmanlarından daha önce kurumsal hayatta yöneticilik tecrübesi olan, deneyimi çok yüksek kişileri “Eksperin Premium” hizmeti ile şirketlere ve kurumlara, kendilerine özel niş sorunlar ve senaryolar için de sunuyorlar.

ÖNE ÇIKAN KONULAR

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile birlikte finans ve danışmanlık alanındaki kurumsal şirketler başta olmak üzere, KOBİ’lerden de artan oranda hizmet alanlar oldu.

Ertürk, “Son 13 aylık süreçte, danışmanlık görüşmelerinin en çok online seminer-eğitim şeklinde kurumsal şirketlerden geldiğini görüyoruz. Bunun nedenini, platform uzmanlarımızın sunduğu konu başlıklarının, şirketlerin ihtiyacı olduğu alanlardan kaynaklandığını gözlemledik.

Yine pandemi döneminde yaptığımız işbirlikleriyle bazı uzmanlarımızı müşterilere ücretsiz olarak sunarak sürece önemli bir katkı sağladık” diyor.

Bu dönemde özellikle, pandemi sonrası iş hayatının nereye gidebileceği konusunda belirsizlikler ve kriz yönetimi, görüşmelerin genel çerçevesini oluşturdu.

Yine aynı dönemde dijital dönüşüm, psikoloji ve iş geliştirme gibi konu başlıkları da oldukça ilgi gören alanlar oldu. Bununla birlikte şirketler, dövizin değişken seyri ile ekonomi, finans, kriptopara ve kurum içi girişimcilik alanlarında online danışmanlık görüşmesi gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde bireyler ise daha çok psikologlarla görüşme gerçekleştirdi. Pandemi sonrası oluşan davranış bozuklukları, aile danışmanlığı, çocuklarla ilişkiler, stres, panik atak, çift terapisi, uykusuzluk, depresyon gibi konular psikologların en çok danışmanlık görüşmeleri gerçekleştirdiği konu başlıkları oldu.

İzmir depremi sonrası psikologlar depremden olumsuz etkilenen kişilere ücretsiz psikolojik destek sağlarken, kaygı ve korku, stres kontrolü, panik atak, takıntı gibi konular en çok destek verilen alanlar oldu.