Türk yazılım ve danışmanlık şirketi Actuate, dünyanın önde gelen Kanadalı yatırım portföylerinden Wesley Clover ile gücünü birleştirerek Türkiye’de AR- GE merkezi’ne imza attı.

Actuate Kurucu Ortağı Zeynep Sarılar, “AR- GE merkezimiz Türk bilişim sektörünün gücünü, dünya ligine ulaştırmak için adeta bir kuluçka görevi görecek. Aynı zamanda start-up’ların yeteneklerini ve fırsatları keşfetmelerine yönelik kılavuzluk yapacak” dedi.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

İş ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ürün geliştirme ve ürünleştirme konusunda ve bu ürünlerin ticarileşmesine yönelik hizmetler sunan Actuate, dünya devi Wesley Clover ile Türkiye’de AR-GE merkezi kurulmasına yönelik iş birliğine gitti.

Wesley Clover’ın global girişim dünyasındaki uzmanlığı ile Actuate’in global AR-GE pazarındaki deneyimlerini bir araya getirerek kurulan AR-GE merkezi, faaliyete başladı. Bu iş birliği ile Wesley Clover, teknoloji girişimleri portföyüne yenilerini eklerken, global start-up’ları Türkiye’ye kazandıracak.

Ayrıca, Türkiye’den dünyaya açılmak isteyen start-up ve sca-le-up’lar için de bir kaldıraç etkisi yaratılması hedefleniyor. AR-GE merkezinde teknoloji uzmanları ve yazılımcılar istihdam edilecek.

YENİ BAŞARI HİKAYELERİ

Actuate olarak, iş ortaklarının fikirlerinin yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi ve geliştirilmesi yönünde verdikleri hizmetle girişimciliği ve büyümeyi destekleyen bir yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Actuate Kurucu Ortağı Zeynep Sarılar, “Bu zamana kadar, farklı büyüklükte işletmeler, üniversiteler, STK’lar, dernek ve vakıflar ile start-up ve scale-up’ların iş fikirlerini hayata geçirme, ürünleştirme ve ticarileştirme süreçlerinde organik bir destek mekanizması oluşturduk” dedi.

Bu sayede şirketler, kurumlar ve girişimciler özelinde çok sayıda başarı hikayeleri yarattıklarını dile getiren Sarılar, “AR-GEe merkezi ile global ölçekte yeni başarı hikayeleri yaratılmasına yönelik kılavuzluk yapacağız. Bilişim teknolojileri sektörünün daha ileri seviyelere ulaştırılması açısından çok büyük kazanımlar elde edeceğiz.

Sektörümüze dünyadan yeni oyuncular kazandırırken, yüzünü dünyaya dönmek isteyen şirketler, start-up ve scale-up’ları dünya pazarıyla tanıştıracağız” diye konuştu. Sarılar, iş ortaklarına özel geliştirdikleri derinlemesine çözümleri içeren büyüme ve sürdürülebilirlik hizmetini Ar-Ge merkezi ile destekleyeceklerini kaydetti.

AR-GE merkezi ile Türk bilişim teknolojileri sektörünün sahip olduğu geniş yetkinlikleri dünya ligine ulaştırarak, tüm paydaşlar için fayda odaklı sonuçlar yaratacaklarına inandıklarının altını çizen Zeynep Sarılar, sözlerini şöyle tamamladı: “Actuate olarak 2016 yılından bu yana, iş ortaklarımıza en yüksek kalitede hizmet vermeyi ve sürdürülebilir ürün döngüleri yaratmayı sürdürüyoruz.

Bu iş birliği sayesinde geliştirileceğimiz çözümlerle dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren çok geniş bir kitleye hitap eden ürün portföyleri yaratacağız. Bu yönüyle bizi oldukça heyecanlandıran bir iş birliği oldu. Bu sayede yazılım çözümlerimizin değerini ve ulaştığı son noktayı uluslararası platformda gösterebilme şansını elde edeceğiz.”

“TÜRKİYE, AR-GE KONUSUNDA ÇOK KUVVETLİ”

Wesley Clover ve Actuate ortaklığı ile yeni ürünleri dünya pazarlarına ulaştırarak güçlü şirketlerin kurulmasına liderlik edeceklerine inandıklarını belirten Wesley Clover Başkan Yardımcısı Arda Özgün, şunları söyledi: “Türkiye’deki yetenekli mühendislere ve iş etiğine hep çok hayran kaldım.

Bu nedenle Türkiye operasyonumuzu büyütüyoruz. Uzun yıllar Türkiye’deki teknoloji ekosistemin içinde, güçlü takımlarla yaratıcı ürünler geliştirdik. Actuate, uzman ekibi ve girişim dünyasındaki tecrübesiyle Wesley Clover için çok iyi bir ortak.”