Türkiye’nin dünya e-ticaret pastasından daha fazla pay alması için ’E-İhracat Türkiye’ adında bir birlik ve Amzhints’ adında bir şirketi hayata geçirdiklerini ifade eden E-Ticaret Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, “Hedefimiz Türkiye’de bulunan ve ihracat yapan firmalara e- ticaret ve e-ihracat konularında danışmanlık hizmeti vermekti. Bunu da çok kısa bir süre içerinde başardık’ diyor.

Özlem Bay Yılmaz

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Teknolojinin gelişimi ile birlikte aynı hızla iş hayatında dijitalleşmenin de arttığını söyleyen e-Ticaret Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, teknolojik akımlar ve iş yaşamındaki dijitalleşmeye uyum sağlamayan, sisteme ayak uyduramayan firmaların uluslararası pazarda kendilerine yer bulamayacaklarını belirtiyor.

Bu teknolojik dönüşümde e-Ticaret ve e-İhracat’ın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çeken Tanciğer, dünyadaki büyük pazarların ticaretini dijitale dökemeyen firmalarla çalışmayı yakın zamanda keseceğini ifade ediyor.

Fiziki alışverişin ABD ve Uzakdoğu kökenli uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden dijital ortamda alım-satıma döndüğünü belirten Mert Tanciğer, ticaretini bu şekilde sürdüren her sektörden firmanın dünyada oluşmaya başlayan pazarda yerini alabileceğini vurguluyor.

e-İhracat’ın Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payının oldukça düşük olduğunu dile getiren Tanciğer, “ABD, Çin, Japonya, Almanya gibi bu sektörün büyük pasta dilimlerine sahip olan ülkelerin oldukça gerisindeyiz.

Yunanistan’da bile ihracatın yüzde 16’sı e-Ticaret’ten oluşuyor” diyor.

BİRBİRLERİNİ TAMALIYORLAR *

E-ticaret ile e-İhracat birbirine bağlı. E-ticaret’i iyi yapan bir ülke e-ihracatı da doğal olarak çok iyi yapıyor. ABD’nin Amazon’u ve Çin’in Alibaba’ sı dünya genelinde en çok internetten alışveriş yapılan siteler.

Tanciğer, konuyla ilgili şunları anlatıyor: “Çin’in Aliexpress’i Rusya’da bir numara. Çünkü Rus¬ya ve Çin’in stratejik yakınlıkları ve Çin sınırları içerinde yaşayan 300 bin civarında Rus vatandaşı Alibaba ve Aliexpress’in oldukça başarılı olmasını sağlıyor. Amazon ise Avrupa ülkelerinde talep görüyor.”

YENİ BİRLİK *

Türkiye’nin dünya e-Ticaret pastasından daha fazla pay alması için ‘e-İhracat Türkiye’ adında bir birlik ve ‘Amzhints’ adında bir şirketi 2 yıl önce hayata geçirdiklerini ifade eden Tanciğer, “Hedefimiz Türkiye’de bulunan ve ihracat yapan firmalara e- ticaret ve e-ihracat konularında danışmanlık hizmeti vermekti.

Bunu da çok kısa bir süre içerinde başardık. Türkiye’nin en kurumsal önde gelen firmalarını müşterilerimiz arasına ekledik. Halen Türkiye ve bölgenin en büyük firmalar ile görüşmelerimiz olumlu bir şekilde ilerliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.