15 Mayıs 2019’da İstanbul Anadolu Yakası’nda 3 bin ürünle yola çıkan istegelsin, 2020’de pandeminin de etkisiyle 10 kat büyüdü. Toplam 7 bin çeşit ürüne ve 2,5 milyon siparişe ulaştıklarını söyleyen istegelsin Kurucusu ve CEO’su Sedat Yıldırım, “İlk hedef; Türkiye’nin her yerinde hizmet vermek.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

Sonra ise yakın coğrafyadan başlayarak yurtdışına açılmak istiyoruz” diyor. Yıldırım, beş yıl sonra Türkiye’nin en büyük süpermarket markası olmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Perakende sektöründe 24 yıllık deneyime sahip olan ve son 10 yıldır online perakendeyi büyütme hedefiyle online ile offline’ı tek noktada buluşturacak projeler üzerine çalışan Sedat Yıldırım, Yahya Ülker’in de desteğiyle Ocak 2019’da istegelsin’i kurdu.

15 Mayıs 2019’da İstanbul’da sadece Anadolu Yakası’nda, 3 bin ürünle yola çıkan başlayan istegelsin; bugün 7 bin çeşit ürün ve 350’den fazla tedarikçisiyle yedi şehirde hizmet veriyor.

Ayrıca tüm şehirlerden kullanıcıları uygulamaya koyulan ‘kargoyla teslim’ özelliğiyle kargoyla gönderilmeye uygun olan her ürünü teslim alabiliyor.

istegelsin Kurucusu ve CEO’su Sedat Yıldırım, ‘Türkiye’de uçtan uca hizmet veren ilk dijital süpermarket’ olarak tanımladığı istegelsin ile kullanıcılarına; stok sorunu, son kullanma tarihi geçmiş ürün gibi problemlerin yaşanmadığı bir market alışverişi tecrübesi yaşatmayı hedeflediklerini söylüyor.

Ürün gamında çeşitlendirme ve zenginleştirme yapacaklarını kaydeden Yıldırım, gıda alışverişinin online’da daha fazla yer almasını sağlamak istediklerini belirtiyor. Sedat Yıldırım ile istegelsin’in planlarını ve hedeflerini konuştuk.

istegelsin’i tanıyabilir miyiz?

24 yıldır perakende sektöründe kariyerimi sürdürüyorum. Son 10 yıldır mesaimin tamamını online perakendeyi büyütme çalışmalarına ayırıyor, online ile offline’ı tek noktada buluşturacak projeler geliştiriyorum. Gıda ve FMCG sektörleriyle tanıştıktan sonra e-ticaretin bu alandaki potansiyelini gördüm ve e-ticaret şirketimi kurmak istedim.

Bu projemden Yahya Ülker’e bahsettim. Yahya Ülker, 30 milyon dolar ayırarak istegelsin’i destekledi ve markanın temeli atıldı. Yeni bir ekip, yazılım ve kimlikle Ocak 2019’da istegelsin kuruldu. 15 Mayıs

2019’da İstanbul Anadolu Yakası’nda, 3 bin ürünle hizmet vermeye başladık.

Ürün çeşitlerinizden bahseder misiniz?

istegelsin’de meyve sebzeden temel gıdalara, teknolojiden tekstile, kırtasiye ve oyuncaktan anne bebek malzemelerine 7 bin çeşit ürün yer alıyor. Ünlü markalarla işbirliklerimiz kapsamında Mado Dondurma, Donuk Divan Pastaları, ‘İyi Tarım’ sertifikalı meyve-sebzeler, Gloria Jean’s, Kronotrop Kahve, Divan Çikolata, Chado Çay ve Özsüt’ün ürünlerini sunuyoruz.

Medikal ürünler, ayrıca Royal Canin, N&D, Proplan ve Smartheart markalı klinik evcil hayvan mamaları, evcil hayvanlar için birçok çeşit aksesuar ve gaming ürünlerini kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yine vegan, organik, glutensiz ürünler ve ‘dünyadan sofrana’ kategorisi gibi özel kategorilerimizde yüzlerce çeşit ürün yer alıyor.

Müşteriler beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamında çeşitlendirme ve zenginleştirme çalışmalarımız sürekli var olan bir süreç. Yeni kategoriler üzerinde de çalışmalarımız var.

Farkınız nedir?

istegelsin için ‘süpermarketin dijitali’ diyebiliriz. Sekiz çeşit domates, yedi çeşit yoğurt, onlarca farklı markada su satıyoruz. Fiziksel süpermarkette olmayan ürünleri dahi istegelsin’de bulmak mümkün. Pazarın yüzde 99’u fiziksel marketlerde gerçekleşiyor. Amacımız; gıda alışverişinin online’da daha fazla yer almasını sağlamak.

Kaç tedarikçiniz var?

350’den fazla tedarikçimiz var. Son kullanıcı ve tedarikçi arasındaki köprüyüz. Kullanıcılarımıza; stok sorunu, son kullanma tarihi geçmiş ürün gibi problemlerin yaşanmadığı bir market alışverişi tecrübesi yaşatmayı hedefliyoruz.

Hangi şehirlerde hizmet veriyorsunuz?

İlk olarak İstanbul ve Kocaeli’nde hizmete başladık. Pandemiyle online alışverişin artmasıyla gelen yoğun talebi karşılamak için dağıtım ekibimizi büyüttük. İstanbul ve Kocaeli’nin yanı sıra Manisa’nın bazı bölgeleri ile Ankara, Bodrum, Eskişehir ve İzmir’de hizmet vermeye başladık.

Şehir sayımız artacak. Hedefimiz; 81 ilde de

hizmet vermek. Ayrıca şu anda 81 ildeki kullanıcılarımız uygulamaya koyduğumuz ‘kargoyla teslim’ özelliğiyle de kargoyla gönderilmeye uygun olan her ürünü teslim alabiliyor.

Kaç kişilik bir ekipsiniz? Araç pazarınız ne kadar?

İstihdam oranımız son bir yılda dört kat arttı. Ocak 2020’de sahada ve merkezde olmak üzere toplam 115 olan çalışan sayımız 550’ye ulaştı. 2020 ve 2021’de araç sayımız yüzde 100’ün üzerinde büyüdü.

Kuruluştan bu yana nasıl bir gelişim gösterdiniz?

İstegelsin, hızla büyüyen bir online süpermarket. Pandeminin ilk günlerinde siparişlerimizdeki yüksek artışa rağmen bulut teknolojisi sayesinde sistemlerimizde sorun yaşanmadı. 2020’de 10 kat büyüdük. 2019’a göre; 2020’de müşteri sayısı yüzde 138, sipariş sayısı yüzde 387, frekans yüzde 105, sepet oranı yüzde 67, ürün sayısı yüzde 629 arttı.

Kuruluşumuzdan bu yana 2,5 milyon siparişe ulaştık. Şu anda iste-gelsin’in 7 milyonun üzerinde indirilme sayısı, 400 binin üzerinde aktif kullanıcısı var. 2020’de yeni üye sayısı yüzde 128, yeni müşteri sayısı yüzde 110 arttı. Pandemiyle gelerek istegelsin’i deneyimleyen kullanıcılarımızın yüzde 80’i istegelsin’i kullanmaya devam ediyor.

Yurtdışına açılacak mısınız?

Öncelikli hedef; Türkiye’nin her yerinde hizmet verir hale gelmek. Sonraki hedefimiz ise yakın coğrafyadan başlayarak, yurtdışına istegelsin kalitesini taşımak.

istegelsin’i uzun vadede nerede görmeyi hedefliyorsunuz?

Türkiye’nin her yerine hizmet vermek istiyoruz. Müşteri memnuniyet oranımız yüksek. Türkiye’nin ilk uçtan uca online hizmet veren süpermarketi olarak bu gelişime öncülük ediyoruz. İlgiye ve büyüme verilerine göre, istegelsin’in beş yıl sonra Türkiye’nin en büyük süpermarket markası olmaması için hiçbir neden yok. Gelen yorumlar ve her geçen gün artan talep bizi bu konuda cesaretlendiriyor.

“ÜRÜNLER, ONLİNE SICAKLIK TAKİBİYLE KONTROL ALTINDA”

“12’si İstanbul, dördü Ankara, ikisi İzmir, biri Bodrum ve biri de Eskişehir olmak üzere 20 dağıtım merkezimiz var. istegelsin dağıtım merkezlerinde fırın, meyve-sebze odası, et ve süt ürünleri odası ve donuk odası olmak üzere dört farklı oda var.

Meyve-sebzeler, et ve süt ürünleri ve donuk ürünler ideal sıcaklıklarda muhafaza ediliyor ve online sıcaklık takibiyle kontrol altında tutuluyor. Her ürünün, sebzelerin bile kendi aralarında farklı ideal sıcaklık oranları var. Böylece müşterilerimize meyve ve sebzenin en tazesini ulaştırabiliyoruz. Ürünler araçlarımızda da ideal sıcaklarıyla taşınıyor. Şehir sayısı arttıkça depo sayılarımız da artacak.”

“FAZLA NAKİT YARATARAK SAĞLIKLI BİR HIZDA BÜYÜYORUZ”

“Kuruluş aşamasında Yıldız Ventures’tan 30 milyon dolarlık yatırım aldık. Neredeyse her hafta dünyanın farklı bölgelerinden yatırım talepleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Ama amacımız; çok hızlı büyümek değil, çok daha fazla nakit yaratarak sağlıklı bir hızda büyümek.

Şu anda böyle bir nakde ihtiyacımız yok. Bu tabii ki yatırıma kapalı olduğumuz anlamına gelmez. Önümüzdeki süreçte, yeni ihtiyaçlar doğduğunda bu durumu değerlendiririz.”