Mayıs ayında özel sermaye fonu Actera ile yatırım ortaklığı için anlaşan PayTR, inovasyon yatırımları ve kuracağı iş birlikleriyle çok yönlü bir finans teknolojileri (fintech) şirketi olma hedefi koydu. PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Bu yatırım bir fintech Unicorn’u olma yolunda ilk adımımız olacak” diyor.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Pandemi döneminde dijital dönüşüm ve Online ticaret büyüme ivmesini hızlandırdı. Bu hızlı büyüme alt yapı konusunda uzmanlaşan şirketlere de olumlu yansıdı.

Bunlardan biri de Türk mühendislerinin geliştirdiği ödeme kuruluşu PayTR oldu. PayTR’nin temelleri girişimci Yiğit Cengiz tarafından atıldı.

Cengiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gördüğü dönemde Türkiye’de bu alandaki boşluğu fark ederek PayTR’ı kurdu.

Bugün PayTR işletmelere ve pazar yerlerine sanal pOS ile ödeme alma, tahsilat, sahtecilik önleme ve tek tıkla ödeme (kart saklama) hizmeti sunmaya başlayan bir şirket haline geldi.

6 MİLYAR TL CİRO HEDEFİ

Şirket, 2020 yılını yüzde 150’nin üzerinde bir büyüme sağlayarak, 3 milyar liranın üzerinde ciroyla kapattı. Pandemi öncesinde üye iş yeri sayısı 40 bin iken şu an 50 binin üzerinde üye işyerine hizmet veriliyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre işlem adedinde yüzde 560, işlem tutarında ise yüzde 153 büyüyen şirketin 2021 yılı ciro hedefi 6 milyar TL’ye ulaşmak.

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “2021 yılı, dijital dönüşümün aynı hızla devam edeceği, açık bankacılıkla ilgili daha çok konuşacağımız bir yıl olacak. Hayatları kolaylaştırma vizyonumuz doğrultusunda,

2021 yılında hızımızı daha da artırıp, ödemeye ilişkin tüm partilere kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz” diyor.

PayTR, sahtecilik önleme (anti-fraud), link ile ödeme, yurtdışında sıklıkla kullanılan ‘Sonra Öde’ ve tahsilat hizmetleri sunuyor. İşletmeler, PayTR’a başvurduklarında iki saat içinde müşterilerinden ödeme almaya başlayıp, ödeme tutarlarını da ertesi gün PayTR’dan temin edebiliyor.

Bu noktada PayTR yeni atılım yapmaya hazırlanıyor. Artık tüketiciler de PayTR kullanabilecek, ‘PayTR ile Öde’ seçeneğini birçok noktada deneyimleyebilecekler.

Mayıs ayında özel sermaye fonu Actera ile yatırım ortaklığı için anlaşan şirket, bu yatırımla birlikte PayTR’ın büyüme hızını artıracak ve hizmetlerini çeşitlendirecek.

Tombul, “Aynı zamanda bu ortaklık sayesinde farklı alanlarda yapacağımız inovasyon yatırımlarıyla ve kuracağımız iş birlikleriyle PayTR’ı çok yönlü bir fintech şirketi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırım bir fintech Unicorn’u olma yolunda ilk adımımız olacak” diyor.

ELEKTRONİK PARA LİSANSI ALDI

Şirketin önümüzdeki dönemde hizmetlerini çeşitlendirmek adına çeşitli projeleri var. Haziran ayında elektronik para lisans başvurusunun onaylandığım söyleyen Tombul, “Bu alanındaki faaliyetlerimizi hayata geçirmek için altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz” diyor.