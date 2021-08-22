Blockchain teknolojisi kullanan ARTIOX, genç sanatçıların eserlerini halka arz ediyor. Şirket, gelecek vadeden 11 genç sanatçının 117 bin 500 TL değerindeki eserinden oluşan “sanat sepeti” ile sanat yatırımlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Kendisini sanat yatırımı 3.0 olarak adlandırılan dünyanın bir oyuncusu olarak tanımlayan ARTIOX, değerli sanat eserlerini Blockchain üzerinde tokenize ederek kullanıcıların bu sanat eserlerine kolayca yatırım yapmalarını sağlayan yeni nesil bir sanat yatırım platformu olarak çalışıyor.

Blockchain (Blokzincir) teknolojisi kullanan ARTIOX, şimdi de dünyada bir ilk olarak genç sanatçıların eserlerini halka arz ediyor.

ARTIOX, çağdaş sanat alanında eser üreten sanatçıları bir araya getiren Art.Ist Sauna ve sanat yatırımlarının öncü kurumlarından TTLC Sanat Danışmanlığı’nın katkıları ile geliştirdiği iş birliği kapsamında çok sayıda sanatçının eserinin bulunduğu bir “sanat sepeti” ile bu alanda bir ilke imza atarak sanat yatırımlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

DEMOKRATİK VE ERİŞİLEBİLİR SANAT

ARTIOX, sanatsever ve yatırımcıların bir sanat eserine yüklü miktarda fon ayırmak yerine bütçeleri doğrultusunda istedikleri miktarlarda sanat eserlerine ortak olabilmelerini sağlıyor. Özellikle küçük yatırımcıların sanat eserlerine yatırım yapmasına olanak tanırken sanat eserleri tokenize edildiği için sistem, kullanıcıların yatırımlarını görmesini ve yönetmesini de sağlıyor.

Daha önce Ahmet Güneştekin, Devrim Erbil gibi usta sanatçıların eserlerini demokratik ve erişilebilir sanat yatırımı fırsatı olarak sunan ARTIOX, yeni oluşturduğu “sanat sepeti” ile dünyada ilk defa kullanılan ve sanat borsası olarak da adlandırılabilecek sistem sayesinde sanat eserlerinin hisselere bölünerek satılması sağlanıyor. Yetenekleri esas alınarak seçilen genç ve gelecek vadeden sanatçıların eserlerinin tokenize edilmesiyle oluşturulan bu “sanat sepeti”, teknolojiyi sanat yatırımıyla buluşturarak 7/24 ulaşılabilir ve yönetilebilir yatırım fırsatı sağlıyor.

“DAHA KÂRLI VE GÜVENLI”

Geleneksel yatırım araçlarına göre daha karlı ve güvenli görünen bu likit olamayan pazarda online tarafın yüksek bir ivmeyle sürekli büyüme gösterdiğini belirten ARTIOX Kurucu Ortağı Cemal Doğan, “ARTIOX olarak yatırımcıların bütçelerini tek bir sanat eserine ayırmak yerine, farklı eserlere bölebilme imkânı sağlayarak, en güvenilir yatırım araçlarından biri olan sanat yatırımlarını erişilebilir kılarak cazip bir yatırım fırsatı oluşturuyoruz” diyor.

Güvenilir bir yatırım süreci oluşturmak amacıyla, yatırımcılara sunulması planlanan sanat eserlerinin değeri, uzmanlar tarafından seçilerek ekspertiz raporuyla belirleniyor. Ardından değer biçilen eser, sigortası yapılarak blockchain üzerinde oluşturulan akıllı kontrat ile tokenize edilerek yatırımcılara ilan ediliyor.

Cemal Doğan, “Sanat eserleri, ön satış ve genel satış süreçlerinin ardından sistemde listelenerek 7/24 alım-satıma hazır hale getiriliyor. Listelenen tüm eserlerin anlık değerlerini takip edebilme imkânı sağlayan yatırım ekranı üzerinden, alım-satım işlemleri sürekli olarak aktif tutuluyor” diye konuşuyor.

11 GENÇ SANATÇIDAN 11 ESER

ARTIOX’un Art.Ist Sauna iş birliğiyle geliştirdiği “Sauna Emerging 1(SE1)” sanat sepetinde gelecek vadeden 11 genç sanatçının 117 bin 500 TL değerindeki eserleri yer alıyor. Yatırım yapılan sanat eserleri, piyasada yer alan diğer dijital yatırım araçlarının aksine sanatın birçok disiplinlerini ihtiva eden ve Türkiye’nin tek kat üzerindeki en büyük sanat ve etkinlik alanı UniqExpo’da faaliyet gösteren Art.Ist Sauna’da yerinde görülebiliyor.

Blockchain yapısı üzerinde her esere ait özel oluşturulan tokenler yatırımcıların bu eserlere diledikleri miktarlarda yatırım yapabilmesinin önünü açıyor. Yatırımcılar dilerse bir esere dilerlerse aynı anda tüm eserlere yatırım yapma imkânına erişebiliyor.

“Herkes İçin Sanat Yatırımı” hedefiyle geliştirilen ARTIOX; genç, çağdaş Türk sanatçılarını yeni yatırımcılara tanıtırken, sanat pazarının bu alandaki büyümesine de öncülük ediyor.

ARTIOX’un bu sisteme en önemli katkılarından biri, tarih boyunca bir güvenli varlık saklama aracı olarak işlev gören sanat eserlerine yatırımı, küçük yatırımcı grubuna da yayarak sanat yatırımlarına duyulan iştahı artırmak ve galerilerde yer bulmakta zorlanan genç sanatçıların eserlerini sanat severlerle buluşturmak oluyor.

ART.IST SAUNA NEDIR?

Art.Ist Sauna; resim, heykel, fotoğraf, video sanatı, karikatür, illüstrasyon, sokak sanatı, performans, sinema gibi sanatın birçok disiplinlerini ihtiva eden ve Türkiye’nin tek kat üzerindeki en büyük sanat ve etkinlik alanı UniqExpo’da kurulmuş olan bir sanat inisiyatifi.

Bu dev sergi alanının en büyük özelliği; sanatla ilgilenen ve merak duyan tüm ziyaretçilere 365 gün boyunca açık ve ücretsiz olması.

Sanat eserinin pahalı ve erişilemez olduğu algısını değiştirmek amacıyla kurulan Art.Ist Sauna; 1500 metrekare büyüklüğünde bir alan sunmasının ve genç sanatçılar ile sanatseverler arasındaki etkileşimi artırmasının yanında, erişim konusunda zaman ve mekân özgürlüğü de sağlıyor.

Art.Ist Sauna, Türkiye’deki sanat pazarını da büyüterek, konseptini bir pazaryeri anlayışına çeviriyor.