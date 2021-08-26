Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi’nde eğitimler başladı. Projeyle 7 bin girişimci kadına ulaşmak hedefleniyor. Eğitimlerini tamamlayan girişimciler, ‘Beko 100 Kadın Bayi Projesi’ ile Beko bayisi olabilecek.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Beyaz eşya markası Beko; girişimcilik ekosis-teminde kadınların temsilini artırmak amacıyla 2019’dan beri sürdürdüğü ‘Beko 100 Kadın Bayi’ projesinin ardından, ‘Girişimin Kadın Kahramanları Projesi’ni TOBB iş birliğiyle hayata geçirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun yeni bir adımı olarak hayata geçen proje kapsamında başlayan eğitimlerle, 7 bin girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor. Programı tamamlayan kadın girişimcilere, dilerlerse ‘Beko 100 Kadın Bayii Projesi’ kapsamında iş hayatlarına Beko bayi olarak devam edebilme olanağı da sunuluyor.

Beko’da bayi olmak isteyen kadın girişimcilerden; kurulu veya kurulacak olan şirketin minimum yüzde 50 hissedarı olması, işi doğrudan yöneten kişi olarak işin başında olması, mağazada en az bir kişi kadın istihdamının sağlanması isteniyor.

Ayrıca coğrafi analiz sonucuna göre belirlenecek miktarda teminat gösterilebilmesi kriteri de aranıyor. Şu an toplam 27 farklı şehirde faaliyet gösteren Beko’nun mevcut kadın bayilerinin yaş ortalamasının 43 olduğu bilgisi veriliyor. Ayrıca kadınların yönetimindeki bayilerde kadın istihdam oranı da yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

“KADIN BAYI SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirtiyor. Kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Ebiçlioğlu, girişimci kadınları desteklemek ve güçlendirmek amacıyla TOBB ile güçlerini birleştirdiklerine dikkat ekiyor.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şöyle devam ediyor: “Koç Topluluğu ve topluluk şirketlerimiz olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarımızla zihinlerde değişimi başlatmak istiyoruz.

Bu amaçla 2019’da başlattığımız Beko 100 Kadın Bayi Projesi ile hedefimiz, ekosistemimizdeki kadın bayi sayısını sürekli artırarak çalışmaya devam etmek.

Şimdi ise Türkiye’nin girişimci kadınlarının cesaretlerinin altını eğitimle dol¬durabilmek ve iş hayatlarında sürdürülebilir başarı sağlamalarına destek olmak için TOBB ile güçlerimizi birleştirerek Girişimin Kadın Kahramanları Projesi’ni hayata geçirdik. Kadınların iş dünyasına katılımını destekliyor ve yanlarında duruyoruz.”

GİRİŞİMCİLİKTE SÜREKLİLİK HEDEFİ

Girişimci kadınların, girişimcilikteki geli¬şimlerini ve sürekliliklerini sağlamaya yönelik komple bir tasarım olarak kurgulanan eğitim programı beş modülden oluşuyor. Perakende Akademisi tarafından tasarlanan eğitim ve gelişim programı kapsamında, online ve yüz yüze gibi farklı eğitim kanalları kullanılarak, karma bir eğitim modelini uygulanacak.

Programda içerik odaklı eğitim yerine aksiyon odaklı, bilgiyi öğretme yerine bilgiye erişimi öğretme, öğrenme aktivitesi yerine sürekliliğe odaklı, bilgiyi var etmek yerine performansı var etmeye yönelik yaklaşımlar temel alınıyor. Ayrıca satış, pazarlama, finans ve İK yönetimi, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlara da yer veriliyor.

Projenin eğitimlerini tamamlayan katılımcıların sertifika sahibi olacakları da kaydediliyor. TOBB Ka-dın Girişimciler Kurulu üyelerinin Perakende Akademi tarafından devreye alınan www. bekoperakendetv.net üzerinden eğitimlerine ulaşabilecekleri bilgisi de aktarılıyor

“BİRÇOK KADININ HAYATINA DOKUNACAĞIZ”

TOPLUMSAL KALIPLAR YIKILMALI

Kadın girişimci ekosisteminin büyümesini engelleyen unsurların başında; toplumsal olarak kadına bakış açısı, kodlar ve kalıplar geliyor. Toplumda hala kadının yeri ev, asli görevi de annelik olarak konumlanıyor. Bu zihniyetin yıkılması şart. Buna ek olarak erkeklerin kadınlara destek vermek yerine engel olması çok büyük bir sorun.

İşini kaybetme korkusu yaşayan erkekler, iş hayatında kadınları öne çıkarmak istemiyor. Yine kadının işini ihmal edeceği ön yargısı maalesef hala var. Toplumun; kadının doğuran, üreten, yaratan ve koruyan olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü kadının yapamadığı hiçbir iş yok.

Bu kapsamda kadınlara güvenen ve onlara destek veren kurum ve şirketlere ihtiyacımız çok fazla. Tüm bunların odak noktasında ise cinsiyet eşitliği var. Kadın ve erkeği cinsiyet eşitliği konusunda istenen seviyeye getirirsek gelişim daha hızlı olacak.

KOÇLUK DESTEĞİ

Beklentilere göre pandemi dönemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma olacak. Biz buna fırsat veremeyiz. Sonuç odaklı projelerle yeni girişimci olmak isteyen kadınları ve hâlihazırda girişimci olan fakat sektör değiştirmek isteyen kadınları desteklemeye devam edeceğiz.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak amacımız; ülke geneline yayacağımız eğitimlerle kadınlara birçok alanda eğitim vermek ve kadınları her alanda desteklemek.

Mevcut girişimcilerin korunması ve sürdürülebilmesiyle kadın girişimci sayısını artırabiliriz. Bu nedenle var olan kadın girişimcilere koçluk desteği sağlamayı çok önemsiyoruz.

ONLINE EĞİTİMLER

Girişimci kadınların desteklenmesini ve güçlenmesini hedeflediğimiz Girişimin Kadın Kahramanları Projesi ile birçok kadının hayatına dokunacağız. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verilecek online eğitimlerle işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olacağız.

Yapılan araştırmalar; kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark yarattığını ve şirketlerin performansına olumlu katkı sağladığını gösteriyor. İstenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var.

Hepimiz biliyoruz ki kuş, tek kanatla uçamaz. Kadınların üretim ve yönetim süreçlerinde daha çok söz hakkının olduğu bir dünyanın, hem ekonomik hem de sosyokültürel açıdan çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inancım tam.

GİRİŞİMCİ KADINLARA BEKO 100 KADIN BAYİİ PROJESİ KAPSAMINDA ŞU TEŞVİKLER SAĞLANACAK