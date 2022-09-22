2021 Ekim ayında yürürlüğe giren Kitle Fonlaması Tebliği ile girişimcilik ekosisteminin finansa erişimi için çok önemli bir regülasyon hayata geçti.

Bu yeni yatırım yöntemi oldukça ilgi görüyor. Binlerce girişimin milyonlarca TL fona ulaşarak hayata geçmesi hedefleniyor.

Bugün Türkiye’de çok sayıda girişim ve girişim fikri var. Bu girişimlerin birçoğu henüz yolun başında sermaye yetersizliği sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

Tam da bu noktada kitle fonlama sistemi; bir start up’ın, girişimcinin, KOBİ’nin ya da proje sahibinin ihtiyacı olan sermayeye ulaşması için toplulukları bir araya getirerek finansman sağlamasına aracılık ediyor.

Binlerce insanın ufak katkılarıyla tıkanıp kalmış bir girişim yol alıp büyüyebiliyor. Girişimlerin ihtiyaç duyduğu sermayeye doğru zamanda ulaşması büyük önem taşıyor.

Kitle fonlama gibi yeni finansman modelleri işte tam da bu noktada işletmenin finansmanını sağlayabilecek yeteneğe sahip. Ayrıca kitle fonlama süreci sayesinde girişim yatırımla beraber müşteri kitlesini de büyütüyor.

Sistem yatırımcı için de pek çok avantaj sağlıyor. Yatırımcı, dakikalar içinde tamamen dijital ortamda kredi kartı veya EFT ile istediği girişime uygun gördüğü tutar kadar yatırım yapabiliyor.

Bu sistemde bir alt ya da üst limit yok. Ayrıca sadece yatırım amaçlı değil sosyal faydayı göz önünde bulundurarak da yatırım yapma olanağı sunuyor.

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