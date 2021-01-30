Kemik erimesi tedavisi sürecinde destek gıda olarak ilikli kemik suyu ve sakatat çorbaları tüketen Bahar Şamhili Tanju, önce bu gıdaları kendisi için üretti. Ardından 50 yaşında girişimciliğe soyundu. Sonra ise yarattığı ‘Gurvita’ markasıyla tüketicilerle buluşturdu.

Özlem Bay Yılmaz

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Profesyonel hayattan girişimciliğe soyunan pek çok isim var. Bahar Şamhili Tanju da onlardan biri. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden birinde pazarlama ve reklam grup başkanı olarak çalıştı. Geçirdiği sağlık sorunu ise ona girişimciliğin kapılanı açtı.

Genç yaşta geçirdiği kemik erimesi rahatsızlığının tedavisi sürecinde doktorları tedaviye destek gıda olarak kolajen açısından zengin beslenmesini, ilikli kemik suyu (bone broth) ve sakatat çorbaları (offal soup) tüketmesini önerdiler.

Bunun üzerine evinin mutfağına girdi ve düzenli olarak ilikli kemik suyu hazırladı. Tüm yemeklerini bu sularla yapmaya başladı. Kendi pişirdiği ilikli kemik suları ve sakatat çorbalarıyla da şifa buldu.

Bu gıdaların sağlığı üzerindeki olumlu etkisini deneyimledi. İlikli kemik suyu ile yaptığı yemeklerin lezzeti karşısında artık kemik suyu olmadan yemek yapamaz oldu.

Ancak; uzun süre pişirilmesi gereken ve hazırlanması çok meşakkatli olan kemik suyunu düzenli olarak evde yapmakta zorlanıyordu. Satın almak istediğinde de tıpkı evlerde yapıldığı gibi taze ve jöle kıvamında ilikli kemik suyunun belli bir standartta üretilip, güvenilir marketlerde satışta bulunmadığını gördü.

Böylece kendisi dışındaki tüketicilere de fayda sağlamak hedefiyle bu ürünleri üretmeye karar verdi. ‘Girişimciliğin yaşı olmaz’ sözüne iyi bir örnek olan Bahar Şamhili Tanju, 50 yaşında Gurvita markasının temelleri attı.

Gurvita’nın bugün ürün portföyünde on-dört çeşit ürün bulunduğunu belirten Bahar Şamhili Tanju, Migros ve Macrocenter gibi ulusal marketlerden, seçkin şarküterilerden tüketicilerine ulaştıklarını, web sitelerinden de düzenli alışveriş yapan geniş bir tüketici kitlesine sahip olduklarını söylüyor.

Tanju, “Bu alanda yaklaşık altı firma faaliyet gösteriyor. Pazarda, soğuk zincirde, taze jöle kıvamında ilikli kemik suyu ve çorba üreten ilk ve tek firmayız ayrıca tüm kategorinin de pazar lideriyiz” diyor.

ÜNİVERSİTELER İLE GELİŞTİRDİ

Kemik çok hassas ve çabuk bozulan bir malzemeydi. Pişirildiği tencerenin alaşımı bile içeriğini, beslenme değerlerini etkiliyordu. Sağlıksız koşullarda yetişen hayvanlarda olabilecek tüm toksin maddeler, ağır metaller kemik iliğinde biriktiği için hayvan kaynağının da kontrollü olması çok önemliydi.

Pişirme, saklama koşulları da beslenme değerlerini ve ürün kalitesini belirleyen diğer kritik konulardı. İlikli kemik suyunu, kemiğin içerisinde bulunan tüm faydayı koruyarak katkısız, taze, jöle kıvamında üretebilmek için üniversitelerin değerli hocalarıyla dokuz ay boyunca AR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Bahar Şamhili Tanju, “Pişirme derecesi ve tekniği, kemiğin en değerli bölümlerinin seçilmesi, dolum ve paketlenmesi gibi konuları çalışarak üretim prosesini oluşturduk.

Hammaddeleri; özenle seçtiğimiz, iyi tarım ve hayvancılık politikalarının uygulandığı, denetimlerimiz altında bulunan tedarikçilerimizden elde ettik” diyor. 50 yaşımda hiç aklında yokken kendini girişimci olarak bulduğunu söyleyen Bahar Şamhili Tanju, “Aslında insan ‘Ben girişimci olayım’ diyerek girişimci olmuyor. Mutlaka bir derdine, ihtiyacına bulduğu çözümü hayata, iş fikrine geçirmesiyle girişimci oluyor” diyor.

Bahar Şamhili Tanju, işini kurarken adım adım neler yaptığını şöyle anlatıyor: “Antibiyotik, hormon, GDO içermeyen, kontrollü, sürdürülebilir hammadde için güvenilir doğal ve yerli besi çiftliği bulmak için iki buçuk ay Türkiye’yi dolaştık. Sonunda içimize sinen iki çiftlik ile iş birliği yaptık.

Aynı zamanda Faydalı Mamuller Gıda A.Ş. ve üretim tesisimizi kurduk. Sıra geldi marka, ambalaj, tasarım konularına™ 30 kişilik bir kadro kurduk bu arada.

Eğitim ve sertifikasyonlarımızı tamamladık. ISO, HCPP, Helal belgelerimizi aldık. Tarım Bakanlığı’ndan onaylandıktan sonra Türkiye’nin en önemli market zincirlerinden Migros ve Macrocenter’ın uluslararası denetiminden de yüksek bir puanla geçerek üretime başladık.”