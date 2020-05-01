Koronavirüs nedeniyle üretime ara verdiklerini belirten Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, bu dönemde yaklaşık 8 bin çalışana ücretli izin verdiklerini söylüyor. Ekin, Ramazan Bayramı’nın ardından üretime tekrar start vereceklerini belirtiyor.

Tesettür giyimin önde gelen markalarından biri olan Zühre Tekstil, korona-virüs nedeniyle üretime ara verdi. 100 bin parçalık bir stoğa sahip olan şirket, bu dönemde yaklaşık 8 bin çalışanına ücretli izin vererek eve yolladı.

Bu yılın kış, bahar ve yaz sezonundan umudu kestiklerini artıkgelecek yılın kış sezonuna hazırlandıklarını dile getiren Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, Ramazan Bayramı’nın ardından üretime tekrar start vereceklerini belirtiyor.

Türkiye ekonomisinde her sektör koronavirüs nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirten Hüsnü Ekin, “Tüm üretici firmalar, kumaş firmaları ve atölyeler büyük zarar görmüştür ve görmeye devam edecektir. Tekstilin en çok beklediği dönem olan Ramazan Bayramı dahi bu yıl virüs etkisinde geçecek. Sonrasında tekrar üretimin başlayacağını öngörüyoruz” diyor.

“ÖNCELİK İSTİHDAMI KORUMAK”

Tekstilde üreticilerin üretim kaybının büyük olacağını kaydeden Ekin, buna karşılık en önemli konulardan birininde çalışanların işini kaybetmemersi olduğunu aktarıyor. Şirketlerinin 5 bini üretim, 3 bini ise mağazalar olmak üzere toplamda 8 bin çalışanı maaşlarını ödeyerek Ramazan Bayramı’na kadar idare edilebileceklerini söyleyen Ekin, fakat devletin de bu noktada belli kolaylıkları küçük ve orta ölçekli şirketlere sunması gerektiğini dile getiriyor. Ekin, “Kayıp büyük olacaktır bu kesin fakat öncelikli konu tekstilde istihdam edilen çalışanların işlerini kaybetmemeleri olmalı” diyor.

“ANADOLU’YA GÖÇ OLABİLİR”

Tekstilden elde ettikleri maddi geliri çok düşük olan, atölyelerde asgari ücretle çalışan vatandaşların sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Ekin, “Ülkemizde maalesef halen yüzde 35 kayıt dışı çalıştırma oranı var. Bu çalışanların iş yapmadan 1-2 ayın üzerinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde durabilmeleri imkansız. Bu durum 2 ayı aşarsa, İstanbul’dan ve büyükşehirlerden Anadolu’ya yüksek oranda göç olur büyük ihtimalle. Bir paket ile tekstilde istihdam edilen vatandaşlarımızın desteklenmesi gerekli” diye konuşuyor.

“GÜZEL GÜNLER GELECEK”

Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat kalemi olan tekstilin koronavirüsten sadece bir ayda bile oldukça yüksek bir şekilde zarar gör-düğü ve önümüzdeki dönemde de bu zararın süreceğine kesin gözüyle bakan Hüsnü Ekin, tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklara da değiniyor.

Ekonomik nedenlerle Arap ülkeleri, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetler, Amerika ve Avrupa’nın bir bölümünün Türkiye’den tekstil siparişlerini durdurmaları ihtimalini değerlendiren Hüsnü Ekin, “Bu durumun olmamasını umuyoruz. İhtimal dahilinde sektörümüzde büyük bir kaos olacaktır. iki ay yüksek motivasyon ve hedeflerimizi koruyarak beklemek zorundayız.

Tüm vatandaşlarımız, tüm sektörler bu iki ayda zor bir dönem atlatacaklar fakat sonucunda güzel günler göreceğimize dair umudumuz her zaman baki kalacaktır” diye konuşuyor.