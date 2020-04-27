Türkiye’de büyüklüğü 340 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen mobil sağlık çözümleri pazarına yeni oyuncular giriyor. Fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı bir egzersiz uygulaması olan Moovbuddy de bunlarda biri. Şirketin kurucusu Güner Bayram, “20 bin kullanıcımız var. Yıl sonunda hedef bunu 500 bin yapmak” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

[email protected]

Dünyada mobil sağlık çözümleri pazarı 50,8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda. Türkiye’de ise pazarın 340 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda mobil uygulamalara talebin artması bu alana yönelik yeni yatırımlar yapılmasını sağlıyor. Fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı bir egzersiz uygulaması olan Moovbuddy de bunlardan biri.

Şirket ilk olarak Güner Bayram tarafından 2017 haziran ayında Vexrob olarak kuruldu. Vexrob doktor ve fizyoterapistlerin hastalarına egzersiz programı oluşturdukları bir fizik tedavi uygulamasıydı. Bayram, daha sonra pazardaki eksikliği görerek son kullanıcıya yönelik Moov-Buddy’yi yaratmaya karar verdi.

Moov-Buddy, son kullanıcının bir doktora bağlı olma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. MoovBuddy’nin kurucusu Güner Bayram, “Doktoru ya da fizyoterapisti olmadan da bir kişi egzersiz programına (tıbbi olarak tanısal olmayan egzersiz programları) kaydolabilir. Biz de uygulamamızla bunu sağladık” diyor.

GÜNLÜK ÖNERİLER YAPIYOR

Moovbuddy fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı bir egzersiz uygulaması. Bel, boyun ağrılarını azaltmak isteyen, omuz, diz, kalça gibi bölgeler için bölgesel güçlendirme yapmak isteyen ya da postürünü düzeltmek isteyen herkes için tecrübeli doktor ve fizyoterapistlerin deneyimleri ile hazırladıkları egzersiz protokolleri bulunuyor.

MoovBuddy yalnızca bir egzersiz uygulaması olarak kalmayıp kullanıcılarını bu süreçte bilgilendiren ve motive eden bir arkadaş rolünde aynı zamanda. Kullanıcılar MoovBuddy’den kendi istedikleri zamanlarda hatırlatmalar alabiliyor, gelişme ve ağrı durumlarının takibini yapabiliyor. MoovBuddy, kullanıcı analiz ve durumuna göre kendilerine günlük önerilerde bulunuyor.

Tüm bunlarla birlikte kullanıcılar MoovBuddy’de amaçlarına yönelik spesifik egzersizlere kaydolabiliyor, aşama aşama ilerleyerek gelişimini devam evirebiliyorlar. İçerik olarak benzer egzersiz uygulamalarında bulunmayan çok özgün içerikler olduğunu söyleyen Bayram, “Uzun yolculuk egzersizleri, kadın sağlığı ve gamer egzersizleri gibi çok spesifik programların bulunması ise fiziksel sağlık alanındaki holistik yaklaşımımızı gösteriyor” diyor.

Bunun yanı sıra doktor ve fizyoterapistler uygulamaya kaydolup hastaları için egzersiz programı oluşturabiliyor. Yine kendi uzman ara yüzlerinden hastalarının takibini yapıp iyileşme sürecini görebiliyorlar.

Bu sayede fizik tedavi süreçlerinin takip edilebilir ve daha verimli geçmesini hedeflediklerini belirten Bayram, doktorların hastaları için oluşturduğu programlarda hastaların yüzde 90’nın ağrısını azalttığını söylüyor.

3 KİŞİDENDEN BİRİNİN BELİ VE BOYNU AĞRIYOR

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre her 3 kişiden 1’i bel ve boyun ağrılarından muzdarip. Bu kişiler yılda 11 gün iş yerlerinden izin alıyor. Bu durum en başta kişinin yaşam kalitesini negatif etkiliyor, sonra da hem kişinin kendisine hem de sağlık sisteminin paydaşlarına yüksek maliyetlere sebep oluyor. Bu sağlık problemleri; oturma, yatma, telefon kullanımı, vb. ile ilgili yanlış alışkanlıkların önüne geçerek ve doğru egzersizlerle önlenebiliyor.

Bu sayede ilaç tüketimi, tıbbi görüntüleme ve ameliyat sayıları azaltılabiliyor. Bayram, “Bir sayı verecek olursak sağlık alanında yapılan harcamaların tanısal sıralamasında kas-iskelet sistemi kaynaklı rahatsızlıklar ikinci sırada geliyor. Birinci sırada kalp ve damar sağlığının da bulunduğu dolaşım sitemi geliyor. Tedavisinin çok maliyetli olduğunu bildiğimiz kanser ise bu sıralamada altıncı sırada yer alıyor” diyor.

ABONELİK SİSTEMİ VAR

MoovBuddy, Freemium diye adlandırılan sınırlı kullanım için ücretsiz sınırsız kullanım için ise aylık abonelik gerektiren bir modele sahip. Kullanıcılar uygulama içi satın alma yaparak MoovBuddy’nin tüm özelliklerine ve içeriklerine erişebiliyorlar.

MoovBuddy’yi global bir iş modeli olarak tasarlayan Bayram, “2020 yılının başında kullanıcı ile buluşturduk ve hem global pazarda hem de yurt içi pazarında bu sene sonuna kadar yüzde 1000’lik bir büyüme hedefliyoruz” diyor. Hali hazırda 20 bin kullanıcısı olan şirketin sene sonunda hedefi bu rakamı 500 bine çıkartmak. Henüz bir yatırım almayan girişimci, yatırım için görüşmeler yürütüyor.

MoovBuddy ile sağlık alanını dönüştüren oyunculardan biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Bayram, “Biz fiziksel sağlığı konu aldık, çünkü bu alanda büyük bir ihtiyaç görüyoruz” diyor. Son 30 yılda dünya nüfusu yüzde 50’lik artış ile 5,3 milyar civarlarından 7,9 milyara geldi.

Yine 30 yıl önceki durumda 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 6 iken bugün yüzde 9. Sağlık personeli ve hizmet sağlayıcılarına bakıldığında bu rakamlara eş bir artış olmadığını söyleyen Bayram, “Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda önemli çağrıları bulunuyor.

Buradan şunu anlıyoruz daha sağlıklı yaşamak için sağlımızı korumalı, yaşam tarzımızı sağlıklı yaşama adapte etmemiz gerekiyor. Omurga sağlığı da en önemli koruyucu sağlık önlemlerinin alınması gereken konulardan birisi. Günümüz yaşam koşulları bunu her geçen gün daha zorlaştırıyor.

Masa başı çalışmalar, uzun süre akıllı telefon ve klavye kullanımları gibi Bunların hepsi birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. MoovBuddy bu noktada kullanıcıları koruyan, doğru yönlendiren, egzersize teşvik eden bir arkadaş” diyor.