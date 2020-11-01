Covid 19 nedeniyle pek çok fuarın iptal edilmesi hibrit fuarlara ilginin artmasına neden oldu. Sanal fuar alt yapısı geliştiren Endless Fairs, yurtiçinde ve yurtdışında büyümeyi hedefliyor. Endless Fairs CEO’su Gökmen Özdemir, yılı 200 fuarla kapatmayı hedeflediklerini söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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Global ölçekte yılda ortalama 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer ürettiği tahmin edilen fuarcılık sektörü, Covid 19 pandemisinden en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı.

Uluslararası Fuar Endüstrisi Derneği’nin verilerini derleyen e-ticaret platformu TradeValley, 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelinde 325 fuarın iptal edildiğini ve toplam 145 milyar dolarlık fuar sözleşmesinin askıya alındığını açıkladı.

Bu iptaller nedeniyle ekonomik kaybın ise 88,2 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu süreci az hasarla atlatmayı hedefleyen fuarcılık sektöründe sanal ve fiziksel fuarları birleştiren hibrit fuarlar öne çıkmaya başladı.

2016 yılında kurulan Endless Fairs, pazarın önemli oyuncularından biri. Son altı ayda şirketin cirosu yaklaşık 15 kat arttı.

Türkiye’de fuarcılığın yıllık ekonomik büyüklüğü 3 milyar dolar olduğunu söyleyen Endless Fairs CEO’su Gökmen Özdemir, Bu süreçte hibrit fuarcılık modellemesiyle geleneksel ve online fuarcılığı birleştirip konvansiyonel fuarcılığın eksikliklerini inovatif çözümlerle kolaylaştırmaya, tamamlamaya önem verip bu payı pandemi döneminde korumaya çalışıyoruz” diyor.

YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

Şirketin hedefi bu yılı 200 fuar ile kapatmak. Diğer taraftan yurtdışına yönelik çalışmalar devam ediyor. Dünyanın her yerinden 50’den fazla ülkeye hizmet veren Endless Fairs, Güney Amerika’dan Ortadoğu’ya pek çok dünya ülkesine dijital çözüm ortaklığı sundu.

Satış öncesi olduğu gibi satış sonrası müşteri . hizmetlerine de önem verdiklerini belirten Özdemir, iş ortaklarının doğru online fuar stratejisiyle hayallerindeki fuarı yapmalarını sağladıklarını belirtiyor. Brezilya, Kanada, Hindistan, Rusya, Romanya, Bulgaristan hizmet verilen ülkeler arasında yer alıyor. Şirket, yurtdışı iş hacminde yaklaşık 10 kat büyüme hedefliyor.

SANAL OFİS İŞİ DE VAR

Endless Group fuarcılığın yanı sıra sanal ofis pazarında da faaliyet gösteriyor. Endless Office özellikle evden çalışmaya başlayan aynı zamanda kurumsal bir ofis ayrıcalığı yaşamak isteyenlere stopajsız, prestijli adreslerde ofis sahibi olma fırsatı sunuyor.

Endless Office CEO’su Gökmen Özdemir, “Sanal ofis sektörünün gözle görülür bir şekilde hızla büyüdüğünü söyleyebilirim. Üç yılda fiziki ofise ihtiyaç duymayan birçok iş kolunun kurtarıcısı olacağını öngörüyoruz” diyor.

Sanal ofisler, fiziki bir ofise gitmeksizin vergi levhası üzerinde göstereceğiniz yasal adres, posta, kurye, kargo bildirimi ve takibi, şirketinize özel telefon numarası ve IP adresi, ayda 10 saat toplantı odası kullanımı, dört ayrı lokasyonda toplantı rezervasyonu opsiyonu ve en önemlisi stopajdan muafiyet gibi avantajlar sunuyor.