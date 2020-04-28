Çocuğunuzun yaptığı resmi halıya dokutmak ve odasına sermek ya da kişisel hikayenizle özel hazırlanmış bir halının salonunuzda olmasını ister misiniz? Mekanlarındaki halının benzersiz olmasını isteyenlere hizmet veren Elly Concept halıları kişiselleştiriyor. Bir kadın girişimci olan Şeyda Elif Çakmak tarafından kurulan Elly Concept, bugün dünyanın 12 ülkesine ihracat da yapıyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Her insanın genetiği, yetişme tarzı, deneyimleri, bakış açısı farklıdır. Ve bu farklılığı evine de yansıtır. Çünkü evi insanın en özel kişisel mekanıdır. Burada duygularını ve hatıralarını depolar.

Dolayısıyla herkesin evi kendine özeldir. Kimi seçtiği daireyle, kimi dekorasyonuyla farklılaştırmak, kendine özel yapmak ister evini. Dekorasyonda kişiye özel ürünlerle farklılaşmak isteyen pek çok kişi bu doğrultuda mobilyalarını yaptırabiliyor.

Ancak halıda bu pek de mümkün değil. Aynı markaları tercih edenlerin evinde genelde benzer ürünler oluyor.

Fakat evini kişiselleştirmek isteyenler, halılarının da kişiye özel olmasını, kendini yansıtmasını istiyor, işte bunu gören girişimci Şeyda Elif Çakmak, Elly Concept’le kişiye özel olarak farklı konseptlerde halı tasarımı yapıyor.

Bu ürünleri dijital platformlarda dünyanın farklı ülkelerine satan Çakmak, yakın zamanda İstanbul Anadolu yakasında açtığı mağaza ile online işini offline’a da taşımış oldu.

HALICILIKLA TANIŞMA HİKAYESİ

Şeyda Elif Çakmak, aslen HataylI. Profesyonel iş hayatı boyunca iletişim alanında Türkiye’nin farklı şehirlerinde birbirinden farklı sektör ve şirketlerde çalışmış. Halıcılık ve halı tasarımı işiyle tanışması ise son olarak pazarlama müdürü olarak çalıştığı Gaziantep’te büyük bir halı markası sayesinde olmuş.

Gaziantep’e geldiğinde kimseyi tanımadığı için pek sosyalleşme fırsatının olmadığını ve bolca boş zamanı olduğunu söyleyen Çakmak, o dönem halı tasarımı konusunda eğitim aldığını ve fuarlar sayesinde yurt dışındaki trendleri yakından takip etme fırsatı bulduğunu anlatıyor.

Türkiye’de olmayan bir dokuma tekniği olan Tufting tekniğiyle tam da o dönem tanışan Çakmak, bu teknik sayesinde standart makine halısının dışına çıkılabileceğini görüyor. Çalıştığı şirkete bu tekniği anlatıyor ve bu teknikle farklı ürünler üretiyor o marka. Ancak marka yüksek adetli çalıştığı için ürünler hazırlanan koleksiyonların dışına çıkmıyor yani pek de kişiselleştirilemiyor.

Çakmaktam bu dönemde, 2014’te kendi şirketini kurma kararıyla çalıştığı kurumdan ayrılıyor. Kişiye özel halı markası yaratmak için yola çıkan Çakmak, bu halıları Online satma kararı alıyor. Önce Tufting tekniğiyle dokuma yapmaya başlayan üreticileri buluyor. Hatay’da yerleşik aile şirketleri Ganioğulları bünyesinde kendi markası olan Elif Konsept’i yaratıyor.

ÜRÜN GAMI GENİŞLETİLDİ

Kendi tasarımlarım yaparak bunları Instagram’da satmaya başlıyor. Hangi mekan için halı yapılacaksa ölçüleri, kapının açılış yönü gibi pek çok detaya göre kişiye özel dokunuyor. Ölçüm metotlarını müşteriye verdiğini, desene birlikte karar verdiklerini ve müşteri onayladıktan sonra o halının dokunduğunu söyleyen Çakmak, sonra çift taraflı kilim üretmek için de harekete geçiyor.

Kilimlerin daha uygun maliyetli ve kolay temizlenir olduğunu belirten Çakmak, ardından ürün gamına patchwork ürünleri de ekliyor. Daha sonra ise puf satışına da başlanıp aksesuar işine de giriliyor.

Elif Konsept tasarımı olan halıların taklit edildiğini söyleyen Çakmak, bunun önüne geçmek için tasarımları olan halıları tescil ettirdiklerinin de altını çiziyor. İtalya, Azerbaycan ve İngiltere’de otellerin kral daireleri ve lobileri için halı hazırladıklarını söyleyen Çakmak bu müşteriler için ağırlıklı iç mimarlarla çalıştıklarını ifade ediyor.

2016-2017 yılında marka için sevindirici bir gelişme oluyor ve Ekonomist’in Anadolu Markaları yarışmasında ilk yıl jüri özel ve ikinci yıl ikincilik ödülünü alıyor Elif Konsept.

HEDEFTE PERDE VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ VAR

Yurtdışında ilk Almanya’ya satış yaptıklarını ardından diğer ülkelerin geldiğini söyleyen Çakmak, Amerika’dan Azerbaycan’a kadar 12 ülkeye satış gerçekleştirdiklerinin üzerinde duruyor. İki yıl önce satışların yüzde 50’si yurtdı-şına yaptıklarını ve yabancıların markayı tam telaffuz edemediğini ve kendisine de Elly demesi üzerine yurtdışı satışları için farklı bir marka daha oluşturuyor: Elly Concept.

Geçen Kasım ayında ise Hattena şirketini kurup, aile şirketinden bu şirkete taşıyor markaları. Hattena’nın Hatay’ın ilk isimlerinden biri olduğu için seçtiğini anlatan Çakmak, Mart ayında ise ilk mağazasını Hattena Design House olarak açtı. Bu mağaza dışında bayileri olduğunu ve bayi ağını önümüzdeki dönemde geliştireceklerini söyleyen Çakmak, hedeflerinin halı dışında perde ve dekorasyon işine girmek olduğunu, kendilerine özgü tasarımlarla fark yaratmaya hazırlandıklarını anlatıyor.

İLGİNÇ SİPARİŞLER

Pek çok halı tasarladıklarım belirten Şeyda Elif Çakmak, aldıkları ilginç siparişleri şöyle anlatıyor: “Almanya’daki bir mimar müşterim eski bir basketbolcunun yatak odası için bir halı istediğini söyledi. Bu basketbolcu kalbinde bir problem çıktığı için basketbolu bırakmak zorunda kalmış.

Dekorasyonun çok sade olduğu kişinin ise çok hassas bir insan olduğu ve ismin eski popülerlikte olmamasına da üzüldüğü söylendi. Ona ‘U’ şeklinde bir halı tasarladık. Yatağın altına girmiyor. Alt kısmında sağlıklı kalp ritmi onun baş harflerine denk geliyor ve bu ritim sonsuzluğa gidiyor. Yine bir beyin cerrahı için halı yaptık.

Ona salonu için halı yaptık, yemek masasının altından çıkan kıvrımlar beyindeki damar kıvrımlarını andırıyordu. Her gelen misafirine de bunu anlatıyordu.”

İLHAM KAYNAĞI MÜŞTERİLERİ

Elif Konseptte kilimler 210 -830 TL arasında değişiyor, özel tasarım halıların metrekaresi bin 500 TL civarındayken özel tasarım patchwork halılarda metrekaresi 500 liradan başlıyor. Adınızı, istediğiniz figürü halıya dokutabiliyorsunuz.

Bir başka ilginç ayrıntı ise halılarının alışıldığı üzere kodlarının olmaması. Şeyda Elif Çakmak, ilham kaynaklarının müşterileri olduğunu ve dolayısıyla da halılara kod yerine o tasarımı ilk kimin için dokunursa onun ismiyle o tasarımın anıldığını söylüyor.