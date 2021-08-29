İnşaat sektörü için geosentetikler, asfalt kimyasalları, yalıtım ürünleri üreten İstanbul Teknik, 2021’de ihracatta atağa kalkacak. İstanbul Teknik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Macit Tanyol, “2020’de ciromuzun yüzde 20’sini ihracattan elde etmeyi başardık.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

2021 yılında ise çıtayı biraz daha yükselterek ihracatımızın ciromuz içindeki payını yüzde 35’lere ulaştıracağımızı öngörüyoruz” diyor.Yaklaşık 20 yıl önce temelleri atılan İstanbul Teknik, inşaat sektörüne özel ürünler geliştirme hedefiyle kuruldu.

Bugün; geosentetikler, asfalt kimyasalları, yalıtım ürünleri, yeşil çatı sistemleri, beton ürünleri ve mermer ürünleri olmak üzere altı ana kategoride üretim yapan şirket, AR-GE merkezinde geliştirdiği katma değeri yüksek ürünlerle dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Pandemi döneminde üretimine kesintisiz devam eden şirket, 2020 yılını yılı 173 milyon TL ciro ve 2019’a göre yüzde 30 büyüme ile kapattı. 2021 yıl sonu hedefi ise ciroda yüzde 30 büyüme sağlamak. Şirket, 2021’de ihracatta da atağa kalkmayı hedefliyor.

2020’de hedeflerin üzerine çıkarak cironun yüzde 20’sini ihracattan elde etmeyi başaran şirket, 2021 yılında ise çıtayı biraz daha yükselterek ihracatın ciro içindeki payını yüzde 35’lere ulaştırmayı planlıyor.

Yaklaşık üç yıl önce Almanya’da başlattıkları modeli Ukrayna’ya da taşıdıklarını söyleyen İstanbul Teknik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Macit Tanyol, 2021 yılı itibarı ile artık Ukrayna pazarında da son derece iddialı olduklarını vurguluyor.

AR-GE’YE 5 MİLYON TL YATIRIM

Yerli üretim, şirketin üretim anlayışının merkezinde duruyor. Ürünleri tamamen kendi malzemeleriyle ve kendi formülasyonlarıyla üreterek piyasaya sunuyor.

Tanyol, “Bu anlayışa sektörü teşvik etmek ve dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak gibi önemli bir misyonla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” diyor.

Bu doğrultuda şirket Türkiye’de geosen- tetik, asfalt ve mermer alanlarında faaliyet gösteren ilk AR-GE merkezini kurdu. Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL yatırım bütçesi ayırılan merkezde geliştirilen başlıca ürünler arasında; soyulma önleyici katkılar, asfalt emülsiyonları, mermer koruma jelleri, geosentetik kaplamalar, modifiye asfalt bitüm emülsiyonları, ileri malzeme teknolojileri yer alıyor.

2021 yılı içinde yatırımları geomembran, drenaj levhası, geocell hatları alanlarında yoğunlaştıracaklarını söyleyen Tanyol, “Tüm hatlarda üretimlerimize bu yıl içerisinde başlamış olacağız.

Ayrıca asfalt kimyasallarında polimer modifiye bitüm ve polimer modifiye bitüm emülsiyonu üretimlerimiz de yıl içinde başlayacak” diyor. İstanbul Teknik, 200 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, 2020 yılında yüzde 25, 2021 yılında ise yüzde 50’nin üze¬rinde istihdamını artırdı.

ÜÇ ANA DALDA ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye’nin en büyük geogrid üreticisi ve Uluslararası Geosentetikler Birliği (IGS) üyesi olan firma, Bolu’da 30 bin metrekare alana kurulu fabrikasında üretim yapıyor.

İnşaat sektörüne yönelik geosentetikler, asfalt kimyasalları ve yalıtım olmak üzere üç ana dalda üretim yapan şirket, teknik tekstil, plastikler ve kimya olmak üzere üç farklı sanayi alanında çalışıyor.

Şirket, teknik tekstilde yıllık 10 milyon metrekare, plastiklerde 15 bin ton, asfalt kimyasallarında ise 17 bin tona yakın üretim kapasitesine sahip.