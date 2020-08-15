Girişimci Deniz Kahraman, kamera kapatıcı üzerine çalışan Funsy’nin kurucusu… Funsy fikrinin nasıl doğduğunu Start Up dergisine şöyle anlatıyor:

Ben Deniz Kahraman, doğuştan girişimci ruha sahip biriyim ve aynı zamanda Funsy’nin kurucusuyum. Turkcell, Yapı Kredi Bankası, Fox gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde pazarlama ve dijital pazarlama konularında 15 yılın üzerinde çalıştıktan sonra kendi ajansımı kurarak şirketlere dijital iletişim konularında hizmet vermeye başladım.

Ardından Londra’ya taşındım ve 2 yıl süreyle Türkiye’den gelip İngiltere’de faaliyet göstermek isteyen büyük küçük birçok şirketin e-ticaret operasyonlarını sıfırdan kurup yönettim ve onlara danışmanlık verdim. Bir gün İTÜ Kuluçka Merkezi’nde mühendis ve girişimci iki arkadaşım bilgisayarımda bir kamera kapatıcıyı görüp beğendiklerini ve nereden alabileceklerini sordu.

Ne kadar güzel ve işe yarar bir ürün olduğunu söylediler. İhtiyacı gördük, girişimci ruhumuzla hemen harekete geçtik. O anda Funsy fikri ortaya çıktı.

Bu fikirle o gün aslında şu kararı almıştık:

Artık Funsy ile güvenlik sebebiyle bilgisayar ve tabletlerdeki kameraları, geçici çözümlerle kapatma dönemi sona erecekti. Kamerasını bantla kapatan kişiler, her kameraya ihtiyaçları olduğunda kamerayı açıyor ve kendilerini yeni bir bant arayışı içinde buluyorlardı.

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