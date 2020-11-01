Dünyada 3,4 trilyon dolarlık hacme ulaştığı tahmin edilen wellness pazarı pandemi döneminde kurumsal şirketlerin de gündemine girdi. Şirketler pandemi nedeniyle artan kaygıları azaltmak için çalışanlarına özel wellness eğitimleri organize ediyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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GEA City Kurucusu, İyi Yaşam Uzmanı ve Nefes Terapisti Merva Onur, eğitimlerin iş performansını artırdığını söylüyor. Türkçe’de kısaca esenlik yani well-being anlamına gelen wellness son yıllarda hızla büyüyen bir pazar haline geldi. Beslenmeden ruh sağlığına kadar bütünsel olarak iyi olma ya yönelik uygulamaların tamamını kapsayan wellness ekonomisinin dünyada 3,4 trilyon dolarlık hacme ulaştığı tahmin ediliyor.

Wellbeing uygulamalarının da yer aldığı kurumsal wellness segmenti ise bu ekonomi içinde 40 milyar dolarlık bir yere sahip. Türkiye’de ise bu pazarın büyüklüğünün yaklaşık 10 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Pandemi döneminde kaygı ve endişe, başarısızlık korkusu, değişime karşı direnç ve tükenmişlik gibi sorunların artması wellness uygulamalarına ilginin artmasını sağladı. Aile şirketinde yöneticilik yapan Merva Onur yaklaşık 10 yıl önce wellness işine giren bir girişimci.

Onur, kendi kişisel gelişimi ve içsel dünyasını iyileştirmek için çıktığı yolculukta edindiği tüm bilgi ve öğretileri güncel hayatla bütünleşmiş bir sistem oluşturmak adına 2016 yılında GEA City’i kurma karar verdi.

GEA City dünyasının içinde nefes terapileri, yolculuklar, bilinçli beslenme, GEA Akademi, workshoplar ve seminerler yer alıyor. GEA City, kişinin iyi olması için bedensel hizmetler veriyor.

Kaygı ve endişe, başarısızlık korkusu, değişime karşı direnç, tükenmişlik, iş performansını artırma gibi konular merkezde, Hindistan’da Yogilerden, Meksika’da İnkalardan, Şamanlardan, Alaska’da Eskimolardan, Japonya’da Zen felsefesinden ve tasavvuf felsefelerinden oluşan programlarla ele alınıyor.

İKİ BİN KİŞİYE ULAŞTI *

Zihin üzerindeki çalışmalar işteki stresi azaltarak, çalışma verimini artırıyor. GEA City, kurulduğu günden bu yana bireysel ve kurumsal yaklaşık iki bin kişiye rehberlik etti. İlk zamanlarda kadınların ilgi gösterdiği bu eğitimlere, şimdiler de erkeklerin ve kurumsal şirketlerin ilgisi büyük. GEA City, kurumsal şirketler ve start-up şirketlerle çalışıyor.

CEO’lar ve genel müdürler, iş dünyasındaki kaygıyı azaltmak isteyen beyaz yakalılar iş performanslarını artırmak için bu eğitimlere başvuruyorlar. GEA City Kurucusu, İyi Yaşam Uzmanı ve Nefes Terapisti Merva Onur, “Yaşanılan koşullar ve dünyanın insanları getirdiği noktada bilinç ve farkındalık yaratmaya başlayan bu eğitimler sayesinde verimliliğin artmasıyla birlikte bu pazar her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Beş yıl içerisinde çok daha hızlı büyüyeceği öngörülen bu pazarda kurumsal şirketler ve beyaz yakalılar bu tarz eğitimlere çok önem veriyor. Çağa uyumlanmak için kişisel ve içsel gelişime olan ilginin giderek artması ile ilerleyen yıllarda başarıların da artacağı ve bu vesile ile bu eğitimlere olan taleplerin artması bekleniyor” diyor.

Pandemi talebi artırdı

Kurumlar, pandemi sürecinde evden çalışma metodu ile birlikte motivasyonu yükseltmek ve verimli çalışmalar ortaya koyabilmek adına bu eğitimleri tercih ediyorlar. Kendi içlerinde bulundukları stres ortamını veya yönetimsel sıkıntıları kolay aşabilmek isteyen CEO’lar ve genel müdürler, iş dünyasındaki kaygıyı azaltmak isteyen beyaz yakalılar iş performanslarını artırmak için bu eğitimlere başvuruyorlar.

Bunun yanı sıra startup şirketler umut ve hayallere bağlı tamamen yeni bir oluşum tarzı içinde olmaları sebebiyle bu bağı kuvvetlendirdiği için GEA City’i tercih ediyorlar. Kurumsal şirketler başarısızlık korkusu, motivasyon eksikliği, gelecek kaygısı, stres yönetimi, kararsızlık ve en çokta değişeme karşı direnç konularında eğitim talep ediyor.

Bilinç, açık nefes ve uygulamalarla insan hayatının akışını kolaylaştıran GEA City, kişileri geliştirerek birçok sektöre de kaynak sağlayacak alan yaratıyor. Kurumlar için uygulanan eğitimler ile zihin ve beden bağlantısını yapılandırarak motivasyonun artması sağladıklarını söyleyen Onur, “Motivasyonun artmasıyla birlikte çalışma stresi ortadan kalkarak kişilerin potansiyelleri ortaya çıkıyor ve liderlik, ekip ruhunun artması sağlanıyor.

Kendi içlerinde bulundukları stres ortamını veya yönetimsel sıkıntıları kolay aşabilmek isteyen CEO’lar

ve genel müdürler, iş dünyasındaki kaygıyı azaltmak isteyen beyaz yakalılar iş performanslarını artırmak için bu eğitimlere başvuruyorlar” diyor.

GEA City pandemi dönemine özel uygulamalar geliştirdi. Pandemi sürecinde online olarak yapılan programlar daha sonra yeni normal ile birlikte fiziksel olarak da yürümeye devam ediyor.

Programlar, içten dışa dıştan içe iyileşme, bilinç farkındalığı, nefes gibi birçok konuyu içeriyor. GEA City dünyasının içinde nefes terapileri, yolculuklar, bilinçli beslenme, GEA Akademi, workshoplar ve seminerler yer alıyor. GEA City, kişinin iyi olması için bedensel hizmetler veriyor.

Onur, “Hayatın her alanında bireyin kendisini iyileştirmesi ve başarılı olmak için psikolojik açıdan güçlü olmasının gerekliliği çok önem arz ediyor. Zihin üzerindeki dönüşümcü çalışmalar da işteki stresi azaltarak, motivasyonu yükseltiyor ve çalışma verimini artırıyor.

Bu sebeple uygulanan programlarla katılımcılar net ve dingin bir zihinle hedef odaklı kararlar veriyor ve işi daha etkin bir şekilde yerine getirmenin açılımını öğreniyorlar” diye konuşuyor.